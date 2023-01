Caviares, rojos y morados quieren a Flor Pablo, en reemplazado de Dina Boluarte.

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Es posible que el país merezca esta calidad de personas para la Presidencia de la República?

Está es la pregunta que hace el colega y amigo, Roberto Benjamín Casquero Leiva y señala en su FB «FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA DE MÁRQUEZ, OTRA DOCENTE MEDIOCRE COMO EL GOLPISTA CASTILLO CON APENAS TÍTULO DE LICENCIADA, EJERCIÓ DE MINISTRA CON LA AYUDA DE SU MARIDO VINCULADO A MILLONARIOS COBROS CORRUPTOS POR CONSULTORÍA PAGADOS POR EL SECTOR DE EDUCACIÓN».

Cuáles fueron sus logros como titular del sector? Permitir que a escolares del nivel secundario se les distribuyan textos sicalípticos? Ahora ella, con ese expertiz está manejando a sus colegas del Congreso para que la aupen al cargo de presidente de la República, antes dándole un «golpe» al presidente José Williams.

Y, cuál es su soterrado interés de servir a su patria? Hacerse cargo del más alto poder, si renunciara Dina Boluarte.

Y no le falta razón al colega, porqué Flor Pablo como ministra de Educación, entre el 11 de marzo del 2019 y el 13 de febrero del 2020, fue un fracaso total: dijo que en el año 2019 se construirían 1000 nuevos colegios. Afirmó que se habían construido 1022 nuevos colegios; pero al revisar la página web del MINEDU, que informa sobre los mismos, se comprobó que sólo fueron mejoramientos a las infraestructuras y/o construcciones de algunas aulas, módulos climatizados (contabilizados como un colegio construido) o espacios deportivos que en algunos casos colapsaron.

Ahora aprovechándose de la violenta crisis política, señala Flor Pablo, «No podemos seguir de espaldas a una demanda ciudadana que nos pide adelanto de elecciones al 2023. Urge encontrar salidas y que una nueva elección le devuelva el poder a los ciudadanos de elegir a sus nuevos representantes».

Para ello cuenta con la alcahuetería de los caviares, rojos y morados (grandes reyes de consultorías millonarias y de algunos medios que viven de las mermeladas y la publicidad estatal) presentan moción de vacancia contra Baluarte.

Durante su mediocre gestión el gran poder del Grupo El Comercio y las empresas de servicios gráficos como Zeta y Amauta se incremento. Cómo así?

GRUPO EL COMERCIO Y EL MINEDU: La concentración de “EDITAR A TODO COSTO” libros y cuadernos escolares del Minedu- millones-, fue otra herencia de la gestión del exministro Jaime Saavedra y Marilú Martens, Flor Pablo no hizo nada para detener a firma española “Editorial Santillana”: Que en esos tres últimos años facturó más de 287 millones de soles!!!

Lo llamativo es que la empresa española no tenía ni una rotativa pequeña en el Perú y tercerizó a la empresa Amauta Impresiones Comerciales SAC, que pertenece a Grupo el Comercio.

Qué el Minedu pague al sector privado millones por edición de libros, no me deja ninguna duda ni me llama la atención porque desde hace muchos años denuncie estos hechos irregulares por los servicios de impresión. Siempre pregunté ¿Por qué Segraf -que es empresa pública sin ánimo de lucro-, no prestó este servicio a través de un “convenio corporativo”? A través de convenios corporativos de Estado a Estado, ello es licito. Además con mejor calidad de impresión, mejores costos de producción, y sin errores en los contenidos.

Sin ánimo de alimentar la polémica, aquí prevaleció los negociados en perjuicio del Estado y la educación. Sobre este proyecto que Segraf preste servicios de impresión a todo el aparato del Estado, evitaría las coimas y negociados. Considerando que producir libros, no es nada de otro mundo conlleva costos de derechos de autor, traducción, corrección, edición, maquetación, diseño, impresión, distribución y promoción. En el Perú la demanda de libros está muy ligada a los procesos económicos y en esos momentos nuestro país se encontraba en un proceso de crecimiento económico por lo que se espera que en los próximos años aumente el consumo tanto de libros de texto como de libros de obra general, especialmente los que demanda el MINEDU.

Como vemos, esta es una oportunidad de crecimiento, la industria gráfica peruana es la que presenta los más altos índices de crecimiento en toda América Latina. Por más de 3 o 4 años por arriba del 7%, lleva las empresas a invertir en nuevos equipos y producción. Es, por otro lado, un mercado muy enfocado en precios. No es un mercado que busca con intensidad la agregación de valor sino en producir más. Posiblemente la respuesta para el crecimiento de los productos gráficos tradicionales impulsados por el consumo.

Por ello, Segraf (Editora Perú) requiere una rotativa repotenciada, moderna de EEUU, cuyo valor no pasa los 2 millones de dólares de inversión, que se recuperan en un año fácilmente. ¿Porqué Segraf no puede competir en calidad y precios con el Grupo El Comercio y le presta sus servicios al Estado? Porque la máquina Goss Metro vale lo que pesa, desperdicia el 25% de la producción, le meten mucha plata en repuestos y mantenimiento.

Hoy la Industria de la Comunicación Gráfica se caracteriza por ser una industria transversal en la que se imprime un alto valor agregado en su gran variedad de productos y servicios que comprenden desde la preprensa todas las actividades necesarias para el alistamiento de la pieza antes de la impresión que pueden o no incluir la elaboración del diseño; la impresión donde se transfiere las imágenes y los textos por medio de la tinta a un sustrato que generalmente es papel, aunque es posible imprimir sobre una gran variedad de materiales por medio de diferentes sistemas de impresión.

«La última parte del proceso productivo de la Industria se encuentra la postprensa y los acabados que abarca una gran variedad de terminados que comprende el pegado, corte, plegado, plastificado, barnizado, troquelado, anillado, empastado y empaque por mencionar los principales».

Estamos en el Perú, a los que saben no lo llaman, los ignoran. Prefieren a los amigos, adulones y turroneros.