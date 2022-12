Caviares, morados y rojetes por Sagasti 2.0

By

NO DAN TREGUA A DINAMITA BOLUARTE

¿Cuando será el día que caviares y rojetes respeten la ley? Son décadas que el Perú no avanza por su intransigencia, quieren tener la razón por la fuerza.

Sigan soñando en su Sagasti 2.0 … eso no lo volverán a ver nunca más, aquí se pone orden y punto… es el verdadero clamor del pueblo, ustedes nos quieren enchufar la línea del pensamiento Gonzalo, aprendida!

RENUNCIA, CAMBIO DE MESA DIRECTIVA. Falso, hoy toca al general Williams (héroe Chavin de Huantar), siempre se quieren saltar la ley, hacer lo que les da la gana. Claro, quieren a Bellido, Bermejo, Chavez, Portalatino, Palacios, etc, puro SL o su » carta de tapada» Flor Pablo. Se pelaron, el Perú no lo quiere así!!

1. Aprendan la lección las cosas no son blanco o negro. La solución no es arrodillarse ni imponerse. La solución es el pacto social, respeto a la Constitución y los principios de moral y justicia. Jamás con la amenaza o el chantaje. Hoy «Dinamita» Boluarte, está siendo idealizada por acción psicológica de caviares, morados y chupamedias de Acción Popular, Renovación Popular y Avanza País.

2. Qué gana el país con la renuncia de Dina Boluarte, que ustedes promueven? Con su renuncia no se resuelve el problema. ES el Congreso QUE NO RESUELVE EL ADELANTO DE ELECCIONES. UN PRETEXTO PARA QUEDARSE HASTA EL 2026 Y NO PERDER PRIVILEGIOS. Entonces, renuncien Y QUE SE VAYAN TODOS!!!

3. A confesión de parte, relevo de pruebas, ahí está la grita de Rocío Silva Santistevan: «la única solución para adelanto de elecciones de inmediato es la renuncia de Dina Boluarte y cambio de la mesa directiva del Congreso, que suba un/una congresista de consenso y demócrata que convoque a Elecciones Generales».So pretexto de ser responsable de la muerte de 22 personas (7 menores de 18 años) 189 detenidos?

«ROCÍO SILVA SANTISTEBAN sigue nadando contra la corriente. Quiere que se repita la historia del » Quijote» Sagasti. Eso no volverá a ocurrir. LAS MINORÍAS NO PUEDEN IMPONERSE A LAS MAYORIAS.

4. La «camaleona» Flor Pablo, congresista de APP, dice: perdón a los peruanos y peruanas por no atender al clamor ciudadano de nuevas elecciones. Hoy una mayoría del Congreso le dio la espada al Perú.

Presidenta, Dina Boluarte la solución está en sus manos, RENUNCIE y que se convoque DE INMEDIATO a ELECCIONES GENERALES.

Mentira: la «camaleona» Flor Pablo debe solucionar las acusaciones graves que tiene desde que era funcionaria del Minedu antes de promover ridículamente cambio de la mesa directiva del Congreso.

5. Qué la rojimia CNDDHH, no esté de acuerdo con el despliegue de las FFAA y acusa al Ejecutivo de avalar las velaciones de DDHH abusando estado de emergencia y que se han sembrado pruebas contra los detenidos?

Porqué la CNDDHH, de una vez por todas se saca la máscara y nos dice quienes están detrás de las protestas violentas y quienes son los financistas de subversivos?

6. Se dan cuenta del accionar de estas caraduras, no lo dicen completo, se orinan de miedo. Por ejemplo ¿Quiénes se negaron a votar a favor del adelanto de elecciones? ¿NO FUE Perú Libre y AP, sus antiguosp aliados? No se hagan ilusiones: Si Dina Boluarte renuncia ni piensen que se cambiará la Mesa Directiva, JOSÉ WILLIAMS asumirá la presidencia interina del Perú y Martha Moyano la del Congreso.

No jodan, el Congreso fue elegido por la población. La Nación quiso que sólo hubiesen pocos caviares, como Susel, Flor Pablo y Sigrid, contadita con los dedos.Son estas lacras las más interesadas por tomar el poder con nuevas elecciones y una nueva mesa directiva.

7. Entiendan, su exaliada Dinamita Baluarte, está cortando cabezas para arreglar la situación: para mañana anuncia la salida del Premier Pedro Angulo y otros ministros que no han respondido por falta de firmeza a bravatas de subversivos. A respondido con firmeza a intromisión de presidentes de México y Colombia. Nombró a Juan Carlos Liendo como nuevo director de Inteligencia Nacional de la DINI reemplaza a Wilson Barrantes Mendoza, cuestionado por sus presuntos vínculos con el Movadef.

Como no quiere seguir renegando con estas tipas, me quedó con lo que dijo «yo caviar» Mariategui:También que dos integrantes del Partido Morado (Flor Pablo y Susel Paredes. La segunda no vale nada, pero fue muy inflada, junto a Forsyth, por la prensa peruana) tienen la misma condición de mucama de régimen que Sigrid Bazán (…) creo que lo hacen por ideología y tontería: Flor Pablo ha votado por Castillo porque es una mendocista más que una caviar, mientras que Susel Paredes porque es casi tan zafia como Castillo.”