“¿Cavani de camino a Benfica? Hay clubes económicamente más fuertes”

El uruguayo no cree que su compatriota firme por el club de la Luz.

El posible ingreso de Edinson Cavani en Benfica ha hecho correr mucha tinta en la prensa deportiva en los últimos días, pero Sebástian Coates, capitán de Sporting, no cree que su compatriota pueda ir a Lisboa.

En una entrevista con Radio Universal, El también internacional uruguayo dice que no ha hablado con Cavani, pero subraya que hay clubes con mayor poder financiero que los encarnados que pueden avanzar hacia la contratación del antiguo jugador del PSG.

“No me llamó y no quiero molestarlo. Debe tener muchos clubes interesados. debe estar pensando en lo mejor para él. Se habla mucho de que Benfica lo quiere, pero no me ha dicho nada para preguntar nada. Creo que económicamente es difícil”, comenzó diciendo Coates.

“Tiene otras prioridades hoy en día, de jugar, de volver a demostrar que es un gran jugador. Tiene poco que demostrar, pero también hay esa satisfacción personal que puede querer, porque tuvo un año en París donde creo que le negaron muchas cosas. Pero económicamente creo que hay otros clubes que son más fuertes que los de la Liga portuguesa. Eso sin duda”, añadió.

Sobre el regreso de Jorge Jesús a Benfica, Coates dejó elogios al técnico que lo guió en Sporting durante tres temporadas.

“Aquí hay entrenadores muy buenos. Jesús me trajo a Portugal y ahora vamos a ser rivales”, concluyó.