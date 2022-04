CASTILLO Y CUATRO GATOS PIDEN NUEVA CONSTITUCION

“Ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sabe que según Art. 169 ningún efectivo puede deliberar políticamente, menos en público y sin autorización de su comando. Si respalda a su subordinado por violar la Constitución, sumándose al terruqueo, no califica para ministro”, escribió en la red social. Qué tal caradura, cree que a todos puede atarantar…

– Castillo y Cerrón hace rato desataron el apocalipsis, ahora van por la toma del poder. Por el control de las FF.AA., PNP, Poder Judicial, Ministerio Publico, Congreso de la República, Medios de Comunicación, Clero, etc – Dar a «las rondas campesinas» estatutos de comunidad indígena y otorgarles el 26% de representación en el proyecto de Nueva Constitución.

– Perpetuarse en el poder como lo hicieron Fidel Castro, Jugó Chavez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. – Consolidación del caos en todo el país, en la que las ONGs progress, los grupos de desadaptados y acomplejados LGTB homosexuales, feministas nazis, transformados, grupos pro aborto y desintegradores de la familia; los fanáticos interculturalizados que se creen pobres, las sociedades de frustrados y renegados sociales reunidos en colectivos, en la caviaradas que se hace llamar sociedad civil, DESTRUYAN las normas y valores de la unidad familiar, del derecho al trabajo, a hacer empresa a que el ciudadano libre se desarrolle y sea próspero, tenga bienes y riqueza. – La Nueva Constitución será la lucha contra la clase media y los prósperos empresarios a quienes hay que quitarles todo para darle a los supuestos pobres, a los proletarios, a los zurdos vagos que viven como parásitos haciendo huelgas y bloqueos del desarrollo. – Será un arma en manos de renegados y acomplejados, de automarginados que estarán contentos viéndonos pobres y en el caos y desorden… como en la china antigua, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no serás dueño de nada.

Que el improvisado presidente Castillo, sin ningún rubor no sólo se quitó el «sombrero», también terminó por quitarse la «máscara», al pretender establecer UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE y CERRAR EL CONGRESO, sin saber leer ni escribir. Que el ilustrísimo cero a la izquierda y Cerrón todo lo tenían planeado desde el principio, presentar esta panacea como solución a los monopolios, oligopolios, concertaciones, alzas de precios! «No más pobres en un país rico»… los pobres al poder????

Algunos periodistas de larga data piensan que vamos camino a un Estado fallido. Qué la calificación del presidente Pedro Castillo, como la del Congreso de la República, se ha reducido a su mínima expresión, se han convertido en el primer problema más importante según los ciudadanos por su incapacidad. Qué en este deterioro nada tiene que ver la influencia de los medios de comunicación, que todo es una maniobra de los comunistas para «controlar la prensa» y no se informe las denuncias contra el presidente Castillo, su familia, dirigentes de Perú Libre y sus bandas criminales.

