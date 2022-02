Castillo tiene «Gabinete en la Sombra».

Como vemos, este es el resultado de la falta de profesionales de valía académica, moral y solvencia profesional en el manejo del Estado. “Esta es la única garantía de poder sentar bases sólidas para el bienestar de la República”. Lo entenderá «sombrero luminoso»? Yo por lo menos no lo creo.

“Desde mi despacho se hicieron los mayores esfuerzos por corregir esas prácticas, sin embargo, no tuve el respaldo necesario para lograrlo. La ausencia de visión así como los repentinos cambios sin justificación, tanto como la falta de coordinación y transparencia, han hecho que mi permanencia sea insostenible”.

Hay un Gabinete en la sombra: «Desde mi despacho se hicieron los mayores esfuerzos por corregir esas prácticas, sin embargo, no tuve el respaldo necesario para lograrlo», señaló Jaico mediante un comunicado. Esta denuncia nada menos que del secretario general de palacio de gobierno es gravísima un gabinete en la sombra es ilegal e inconstitucional!!!

Por ejemplo, Bellido, Bejar, Maraví, Gallardo, Guillen, Vasquez, hasta Franke, se dan golpes en el pecho de moralistas. Tuvieron la oportunidad y privilegio de estar donde estuvieron gracias a un » aprendiz de presidente». Gestión nula, pero el puesto queda para su CV. Seguro que ahora irán de canal en canal explicando «su verdad». Queda como anécdota, las versiones que dan. O amenazando hablar, para que los nombren en alguna embajada. De discrecionalidad, cero a la izquierda. En cuento al Secretario de Palacio ¿Tiene alguna relación la renuncia de Jaico, con la reunión en la sombra que sostuvo con ejecutivos de Repsol en la embajada de España? ¿Si Castillo no le hubiera pedido su renuncia, habría dicho lo que escribió? Es para el análisis.

