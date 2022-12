CASTILLO SE VACO SOLO POR ROMPER EL ORDEN CONSTITUCIONAL.

By

PORQUÉ LOS CONGRESISTAS SE PONEN LAS MEDALLAS???

«Un autogolpe sin respaldo de las FFAA con cálculo político generar ríos de sangre y justificar una insurgencia con cierre del Congreso y regrese a Castillo al poder. Ojo, los caviares son más pendejos no van a renunciar tan fácil al poder y la mamadera».

Me llama embalado mi colega Gilberto y me dice te tengo las últimitas, vamos a buscar a probar un ceviche de conchas y cangrejos preparado por el gordo Castillo y un par de chelas, algo es algo.

1. En realidad hoy estamos en un país de locos, suicidas como explicamos seis presidentes en seis años, marcado por hondas desigualdades, inestabilidad política y carcomido por la corrupción. Cinco expresidentes con procesos judiciales por corrupción: Toledo, Humala, PPK, Vizcarra y Castillo. En el caso de Alan Garcia- perseguido por sus enemigos políticos- , se suicidó en el 2019, antes de ser detenido por la policía bajo la sospecha de corrupción (que durante más de 30 años de investigación no pudieron comprobar).

2. El miércoles 7 nuestro país vivió tres horas de incertidumbre, un autogolpe de Estado fallido, un Congreso desacreditado destituyó al presidente Pedro Castillo, que intentó asilarse en la Embajada de México, se quedó a medio camino al ser atrapado en la Av. Wilson y España donde fue detenido por la policía, y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado.

2. La corrupción en el aparato del Estado envuelve a las distintas administraciones, cuatro recientes expresidentes peruanos tienen procesos de investigación. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides ahora acusó al quinto expresidente Pedro Castillo de dirigir una presunta «organización criminal» que repartía contratos públicos a cambio de dinero. Que su esposa Lilia Paredes y su cuñada Yenifer Paredes, sus sobrinos, hermanos, ministros, funcionarios son parte de la trama.

«La ambición por el poder de aventureros y caviares en los últimos años en nuestro país, ha estado marcado por una crisis política permanente, con altos niveles de confrontación entre Ejecutivo y Congreso, mientras crece el «descontento ciudadano permanente los presidentes sufren rápidamente pérdidas de popularidad» y tienen «dificultades para aprobar reformas».

3.»Dinamita» Boluarte es la bala de plata de Vladimir Cerrón, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla? El último intento de imponer Asamblea Constituyente, Nueva Constitución y Un Gobierno Chavista. Lo que no pudo hacer Castillo, el sindicalista básico por burro, lo intentará «Dinamita» Boluarte? Después no digan que no se los advertí: la «cajera» de Cerrón es su última carta.

4. Fiscalía primero debió pedir captura de exministros y después ampliar investigación por delito de rebelión y conspiración. Los testimonios acorralan a Anibal Torres y Betssy Chavez, a pesar que lo niegan todo. Ordenar examen toxicológico a Castillo, luego que Puka Bellido señalara que fue drogado y no se acuerda nada de lo que dijo?. Después de tantas visitas extrañas que pueden haberle dado algo para que salga positivo???

Prisión bastante relajada, no? Así de fácil entra celular? Mientras su vecino el ex presidente reo en el mismo lugar, no tiene acceso a celulares, con Pedro Castillo entran como Pedro en su casa. Se la saben todas…

5. Ojo al piojo, es oportuna la observación de Ricardo Pinedo Caldas, cuando señala: «Si alarmismo llamó la atención sobre algo que resulta muy riesgoso. Me refiero al actual comando de la Policía Nacional del Perú. Creo que Castillo debe ser trasladado a una instalación militar y el ejército debe imponer orden en las calles. Hechos:

Los tres puestos claves en la PNP son:

-La Comandancia General

-Jefatura del Estado Mayor

-Inspectoria General

6. Todos estos cargos fueron, abrupta e interesadamente, dispuestos por el hoy detenido Pedro Castillo el 27 octubre 2022. Descabezando, una vez más, a la PNP. Los cambios se hicieron tras el allanamiento a la residencia de palacio para detener a Jennifer Paredes y la amenaza de separar al Oficial Colchado del grupo de apoyo a la Fiscalía. Tenemos pues un comando PNP designado hace poco por el reo Pedro Castillo.

7. El Cmdte. Gral PNP Alfaro hoy se estaría recuperando del Covid. Él fue quien dio la orden telefónica de detener a Pedro Castillo.

Comentario aparte merece el Tnte.Gral. (Ascendido por Castillo) Mejia Montenegro quien acudió presuroso a la prefectura ya detenido Pedro Castillo. De resaltar el ascenso meteórico del chotano Gral Mejia Montenegro:

-7 enero 2021: Designado Jefe de la XIV macro región Tacna-Moquegua.

-8 de febrero 2022: Designado Director Medio Ambiente,

-27 agosto 2022:Designado y ascendido por el hoy reo Pedro Castillo a Inspector Gral.

«El reo Castillo está en este momento vigilado por un comando designado por él, con objetivos de entorpecer las investigaciones. Este comando tiene además la responsabilidad de imponer orden en las calles agitadas por el lumpen castillista».