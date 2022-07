CASTILLO PERDIO BATALLA DE LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Yo creo que Cerrón esta desesperado por qué se le escapa el poder. Estoy seguro que se ha sentado fuera del “bacín”, ya sabe que su alfil no tiene forma de sostenerse, no le queda otra, provocar una convulsión social. Ya están con las horas contadas, igual que Bellido y Bermejo; es mejor que arranquen a Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La amenaza que se armará una convulsión social, dale con la misma vaina, Cerrón lo dijo alguna vez, «mientras no tengas capturada a las FFAA, PNP y con un 80% de desaprobación, nada de eso pasará», así que mejor se meta al trasero su convulsión social y sus alucinaciones. La pregunta es, lo harán los ronderos que trajo a Lima en combis o lo harán las portátiles que suele manejar en provincias. Ilumina nuestra inquietud y no jodan con amenazas.

Comparar contextos entre países es odioso y hasta absurdo. Lo que sucede es que el jefe de «los dinámicos del centro», de cojudo no tiene nada. El burro y el portero, saben que si cae el gobierno, el pueblo irá por ellos su familia y banda. En verdad hace tiempo que no vemos el linchamiento de corruptos.

Los dinámicos siguen con sus amenazas a la democracia y al pueblo peruano, con la cojudez, «Si la derecha logra sacar a Pedro Castillo con sucios métodos judiciales o extrajudiciales, parlamentarios o no parlamentarios, legales o ilegales, se arma una convulsión social, no necesariamente para reponer a Castillo, sino para refundar nuestra patria mediante una Asamblea Constituyente».

