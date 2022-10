Castillo no sabe leer ni preparar una oración, quién gobierna

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Quien se traga este cuento: Nada nos va doblegar para seguir trabajando por el pueblo.

Hoy estuve en la Plaza Mayor de Cangallo y anuncié importantes obras para el desarrollo de Ayacucho como la construcción del Hospital Bicentenario que iniciará en marzo del 2023.

No tiene vergüenza cuando se dirige al pueblo, «hoy Informo al país que hemos firmado el estudio definitivo para iniciar un proyecto de más de 5 millones de soles para construir la carretera Ayacucho-Condorcocha-Cangallo-Huancapi que integrará toda la región. Nos comprometemos a financiar su ejecución el 2023/2024».

He ordenado que el 2023, a través del Minsa y el MEF se otorgue financiamiento para el mejoramiento del centro de salud Pomabamba y puesto de salud de Ñuñunhuaycco de la micro red Pampa Cangallo a fin de beneficiar a las poblaciones vulnerables.

Manifiesto mi preocupación por la actitud del Congreso de habernos negado salir del país. Tenemos compromisos políticos y económicos en el extranjero por ejemplo traer presupuesto de la FAO para infantes y jóvenes, pero desgraciadamente nos han negado esa facultad.

La próxima semana solicitaremos nuevamente al Congreso autorización para salir del país, no para hacer turismo, ni otra cosa, sino para traer apoyo a los niños, madres, agricultores de Cangallo, de Ayacucho y del Perú. No vamos a cesar en la búsqueda del bienestar de todos los peruanos/as.

Es la primera vez que los destinos del país los dirige un presidente rural, pero los opositores no lo toleran, nos atacan por nuestra forma de hablar, de proceder, porque estamos gestando las bases del verdadero cambio y desarrollo. No hemos venido a robarle un centavo al país.

No nos van a intimidar. Empezaron con la familia, se inventan cosas, como no tienen otra cosa que hacer. Cuestionan uso del avión presidencial. ¿Y qué pasaba antes con las borracheras y hasta droga dentro del avión presidencial ¿Por qué no hablaban de ese avión presidencial?

Hoy no quieren que el presidente viaje con su familia, hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para visitar a los pueblos, a las provincias, para llevar el verdadero desarrollo y atención del Estado. Es una absoluta mezquindad que le hace daño al pueblo.

Les informo que seguiré usando el avión presidencial para viajar a todas las regiones del país junto con los ministros, con las autoridades, y el entorno de la familia presidencial. Queridos compatriotas, no nos van a intimidar.

En realidad el burro de palacio, cada día debilita la poca institucionalidad que había en el Estado. Mantiene alimañas y adulones en lugar de cumplir su principal promesa de convocar a los mejores profesionales para que gobiernen.

Castillo es recontra cínico, peor que «el lagarto» Vizcarra. No cumple sus promesas de campaña;

1. No viviría en Palacio

2. Renuncia a su sueldo de presidente.

3.Vender el avión

4. No más pobres en un país, rico.

Karelim se habría acogido a la colaboración eficaz y habría declarado que estos cinco congresistas de la bancada de Acción Popular formarían parte de una organización criminal, la cual buscaría pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral.

5. Cada día hay más pobres en el país.

6. Usa a 700 prefectos y su prefectos cómo su portátil.

7. Denuncia penal por abogados de Castillo contra la Fiscal de la Nación y plan para eliminar a Colchado, por miedo a la justicia.

8. Nombra ministros y funcionarios prontuariados de todo pelaje…

9. A puesto el Minedu en manos de terrucos del Movadef – Sendero Luminoso.

10. Golpea a la minería, paraliza inversiones privadas, a pesar de todo se «caga» en la noticia. Al chotano, no le entran balas, el Congreso no lo saca porque no cuenta con los votos: por lo menos hay 45 niños y niñas que lo apoya a cuenta de obras.

SE VIENEN CAMBIOS EN LAS FF.AA. Y PNP: QUE DIOS NOS AMPARE. ESTE ES UN RÉGIMEN A PUNTO DE CONVERTIRSE EN DICTADURA.