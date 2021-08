Castillo hizo desfile patrio sin Comandos Chavín de Huántar

Jefe del Ejército no invitó a héroes de la democracia, pero se sabía que no aceptarían rendirle honores a polémico presidente

Algo que pasó desapercibido para la mayoría de la prensa, fue que ninguno de los comandos Chavín de Huántar participó en el Desfile por Fiestas Patrias, realizado en el Cuartel General del Ejército hace unos días, con la participación del presidente Pedro Castillo.

Como se ve en estas fotos, desde que acabaron los eternos juicios contra quienes derrotaron al MRTA y salvaron a los rehenes que el terrorismo tenía en la embajada de Japón, estos han sido parte principal de las marchas castrenses los días 29 de julio.

“El general Gómez de la Torre ya sabía que los comandos iban a rechazar la invitación a desfilar. La mayoría de ellos ya pasó al retiro y puede decidir si asiste o no, pero se iba a ver feo que solo desfilen los que están en actividad”, sostuvo una fuente militar.

En esta ocasión, el nuevo gobierno decidió postergar un día el desfile. Una de las razones sería no mostrar el rechazo de miembros emblemáticos de las Fuerzas Armadas. A esto se sumó que Castillo no terminó con el protocolo, sino que se fue del “Pentagonito” cuando se supo de un sismo en Sullana.

No cabe duda de que el gobierno de Perú Libre ha empezado con el pie izquierdo, porque no solo ha demorado en nombrar ministros y otros actos básicos, sino que no es bien recibido por la familia de las Fuerzas Armadas. Por ahora, los jefes militares aún aceptan que su mandato es constitucional.