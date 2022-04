Castillo, es cabecilla y maneja una organización criminal

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Karelim tiene agarrado del cuello a Castillo y Torres, por eso tratan de desacreditarla?

La lobista Karelim Lopez, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, del Congreso, ratificó que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por su exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios y los sobrinos del jefe de Estado, que habrían obtenido beneficios irregulares.

NO SE CALLÓ NADA:

1. Corrobora y ratifica que el presidente Pedro Castillo, maneja una organización criminal con su exministro Silva (MTC), la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado.

2. Que estas declaraciones no son pagadas, tal como dice el presidente. A ella nadie le ha pagado, porque no tiene vínculos con nadie. Esta declarando por voluntad propia».

«Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…)».

3. Ratificó en decir que Pedro Castillo, es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud».

4. Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco (ceremonia de confirmación de sus hijas) cuando se enteraron de esta diligencia.

5. Qué el entonces Secretario General de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se encontraba en una situación «delicada» por «seguir órdenes» de Pedro Castillo relacionadas con temas como dar indicaciones para el ascenso en las Fuerzas Armadas, por lo cual le pidió al jefe de Estado que se garantizara su arraigo laboral para no perjudicar su situación legal.

6. Que esto fue un compromiso del presidente con Bruno Pacheco, en una reunión en la que yo estuve presente y tuvieron un altercado. Pacheco quería ejercer el derecho de su inocencia y le pedía que necesitaba su arraigo porque no sabía lo que iba a pasar legalmente por no contar la verdad, por no decir de quién había recibido órdenes y qué era lo que tenía que callar».

7. El presidente Castillo, le ofrecía que no le iba a pasar nada, «que tenía el Congreso controlado», que no le iban a hacer absolutamente nada si seguía callando de quién había recibido órdenes para poder ver el tema de los generales, para poder mandar los mensajes.

8. Sin embargo, Bruno Pacheco estaba siendo allanado ese día y en la noche estuvo coordinando cómo iba a ser su situación laboral».

9. Sobre este incidente, la aspirante a colabora eficaz Karelim Lopez, relató que ese día el presidente Pedro Castillo la llamó por teléfono «en su desesperación por lo que estaba sucediendo en las oficinas de la secretaría general» cuando todavía era funcionario Bruno Pacheco. Recordó que el mandatario se encontraba «asustado» por lo que estaba ocurriendo adentro.

10. Karelim Lopez (investigada por el caso Puente Tarata II) aseguró que Aníbal Torres, en ese entonces ministro de Justicia, abrió la posibilidad de que Pacheco abandonara el país debido a las investigaciones en su contra.

La Comisión de Fiscalización había citado para este miércoles 27 de abril aparte de la empresaria Karelim López; el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez; el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, los otros citados son Segundo Sánchez, dueño de la casa de Sarratea; el ahora exsecretario presidencial Carlos Jaico; y el asesor del despacho presidencial, Biberto Castillo, entre otros.