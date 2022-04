CASTILLO DE ARENA

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

Por: Richard Diaz Chuquipiondo

Como asesor empresarial siempre indico a mis asesorados que no confundan las compras de sus clientes con las ventas de su equipo comercial; porque si bien contablemente no hay diferencia; si la hay para el desarrollo de la organización, pues debido a la falta de diferenciación muchas empresas quiebran; porque los clientes quienes compran por su voluntad, se pueden ir en cualquier momento y esto por analogía le está ocurriendo al presidente Castillo.

Él no conquistó votos, con su programa político, el vio incrementado su caudal electorado en proporción al desprecio a su oponente. Es allí donde una total falta de humildad y una improvisación inconmensurable, lo ha conducido al descalabro total. En primer lugar, él se auto-percibió ganador y quiso gobernar, como si lo fuera y el resultado todos lo sabemos, el desprecio, es decir la valoración cero, se ha trasladado a él.



Lo peor ha sido su declarada falta de capacidad para gobernar; porque las elecciones políticas es un concurso de popularidad, donde las personas más inteligentes no participan, porque si así fuese, el presidente sería, Barton Zwiebach Cantor. Pero más allá de un atisbo de sinceridad, los presidentes, se ganan el sillón por ser populares, aunque ellos se auto perciban inteligentes, porque son capaces de mover sus influencias para generar la prescripción de los delitos por los cuales son investigados.

A un presidente, no se le pide que sea un genio, ni tampoco que tenga salud mental, porque ninguno de estos no son requisitos para ser candidato presidencial; la población espera que sepa elegir a sus colaboradores y se exprese con propiedad, en el caso particular de Castillo se presentó como la alternativa honesta, y sobre esto último está dejando dudas.

El presidente Castillo ha defraudado a quienes votaron por él en la segunda vuelta, y que fueron votos de desprecio a su opositora. Él no supo capitalizar ese momento y el presidente del partido, por el cual postuló, le exige, como si en verdad el electorado habría votado por ellos, su verdad es 19.09%, y eso es más o menos el porcentaje de peruanos que todavía le cree.

Los más seguro es que el presidente Castillo no cumpla los cinco años de mandato. Porque continúa nombrado como ministros a personas, quienes, con una ligera búsqueda por Internet, se devela su falta de idoneidad ética, y muchos de ellos utilizan falacias para responder a la prensa.

Lo importante en la vida no es cuantas veces nos ataquen, porque la tarea de la oposición es atacar y la de los medios de comunicación es develar cualquier mínimo posibilidad de acto doloso; ellos están haciendo su tarea. Lo importante en la vida es como se responde y si el presidente Castillo responde nombrando ministros, a profesionales sin idoneidad ética, porque sus propios colegios profesionales les han iniciado proceso y otros quienes al parecer han plagiado tesis, entonces cada día se incrementa el descontento de la población, que no cree en la casta política.

Si el profesor Castillo, quiere mantenerse como presidente, debe reconocer su realidad, que el desprecio a su opositora, se está volviendo contra él; porque se olvidó de la humildad y trabajar por todos los peruanos.