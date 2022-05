CASTILLO DA VUELTAS COMO POLLO A LA BRASA

By

TITULARES DEL JNE, ONPE Y RENIEC DEBEN PRESENTAR RENUNCIAS EN FORMA INMEDIATA

En esta época con todos los problema políticos, económicos y sociales, con una pandemia que no se quiere ir – de haber perdido familiares y amigos- uno empieza a hacerse viejo el día en que, después de las declaraciones de Zamir Villaverde, escribo un artículo que empieza: “Lo habíamos advertido». Puedo contar con los dedos a colegas que se la jugaron en las redes tan igual como yo, DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LA LIBERTAD DE EXPRESION.

LO ADVERTIMOS Y NADIE NOS CREÍA.

No las jugamos con Juan Silva Vidaurre, Mario Guimarey, Roberto Benjamín, Orlando Horacio Huapaya, Diógenes Vasquez y Alberto Aquino, empezamos a deducir que de un momento a otro las «encuestadoras sacaron de su sombrero a un BURRO en vez de un CONEJO, con el beneplácito de la prensa vendida: APUNTARON CONTRA PORKY EN LA PRIMERA VUELTA Y EN LA SEGUNDA EN CONTRA DE «PETUNIA» A QUIEN ERA MAS FÁCIL VENCER ALENTANDO EL ANTIFUJIMORISMO Y EL BENEPLÁCITO DEL JNE, ONPE Y RENIEC.

«EL GOBIERNO DEL PUEBLO ES UNA FARSA , EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN CON LAS DECLARACIONES DE ZAMIR VILLAVERDE QUE PEDRO CASTILLO GANÓ CON FRAUDE ELECTORAL».

1. Desde el debate electoral escaneamos a un comunista improvisado que se hizo pasar como rondero, campesino, profesor, cuando sólo era un sindicalista vago, que cobró siete años sin trabajar. Un tipejo sin experiencia o virtud, que Cerrón se atrevió postular a la más alta magistratura de la Nación, porque el dueño de Perú Libre no podía postular: que para desgracia de los avatares políticos resultó en Presidente y prolífico destructor de la economía y la estabilidad del país.

2. Que en estos diez meses hubieron los que no opinaban escondían la cabeza como el avestruz y otros como «guaripoleras», trols, hackeadores «chalequeaban» a este badulaque a ultranza, mientras el servicio de inteligencia hacía su trabajo sucio contra los opositores: el filósofo francés Nicolás Condorcet escribió que “el miedo es el origen de casi todas las estupideces humanas y, sobre todo, de las estupideces políticas”, y Walter Benjamin sostenía que «la felicidad consiste en vivir sin temor». Mi argumento es que, el comunista es un infeliz que amenaza y mete miedo: lo vemos acá la «constitución» es un instrumento diseñado por la DBA para enriquecerse, PARA LA IZQUIERDA ROBAR Y QUEDARSE EN EL PODER, mientras las grandes mayorías viven en una hipérbole catastrofista de miseria incurable, condenando a nuestro país a siglos de atraso económico, cerrazón política y oscurantismo moral e intelectual.

3. Como no soy arúspice ni experto social, mi argumento no es que tal cosa vaya a ocurrir; mi argumento es que, como la política no es una ciencia- por lo menos acá en nuestro país- es una oportunidad para delinquir, ejemplo:Fujimori, Toledo, Humala, Vizcarra, y un sinnúmero de gobernadores regionales y alcaldes, etc etc…

4. Zamir tiene las pruebas de las denuncias que ha hecho sobre el fraude electoral y los actos de corrupción de este gobierno. Yo creo que sí tiene todas las evidencias de una organización criminal dentro del gobierno. Es muy difícil que un zorro como Zamir especialista en «seguridad y vigilancia», dueño de Vigarsa SAC, con toda su experiencia no haya grabado, filmado todos los encuentros como resguardo de su inversión en la campaña electoral. Nadie invierte por amor al chancho, sino por los chicharrones. Es imposible que no haya «acomodado los ambientes» en el departamento de campaña (de su propiedad en Surco) donde se reunía todo el equipo, para asegurar su inversión. O grabar a otros personajes como Vladimir Meza, Bruno Pacheco, Juan Silva, a los sobrinos? Las reuniones en Sarratea? Las reuniones en Lince? Claro que las ha grabado…

5. Ahora todos nos preguntamos qué pasará; la respuesta es que no se sabe. Por supuesto, todos los involucrados están dando vuelta como «pollo a la brasa». Como soy realista me acuerdo una frase icónica de, George Bernard Shaw, » que lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Bueno, estamos en el Perú y cualquier cosa puede pasar en temas legales.

HAY QUE BUSCAR UNA SALIDA POLÍTICA A ESTE FRAUDE ELECTORAL QUE COORDINÓ VLADIMIR MEZA? SI. PERO LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SE VA 10 DÍAS SEMANA DE REPRESENTACIÓN AHÍ ESTÁ LA PENDEJADA: TODO SE ENFRÍA.