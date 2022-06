“¡Castillo corrupto!», “¡La cárcel te espera!»

Jajaja ¿Y el premier Guido Bellido y los demás impresentables ministros de Perú Libre fueron un holograma? Ya pues, no sean pendejo… por los logros en sus carteras si podemos concluir que fueron ineptos, corruptos y prontuariados.

«El portero» dueño de Perú Libre, señala que su partido nunca estuvo en el poder, que el sentimiento por una nueva Constitución, es principal bandera de lucha de Perú Libre, que está en ascenso, pese a las brutales conspiraciones. Que los parámetros de otros, no son los nuestros (a quién se refiere?) Seguimos en la brega, el día va llegando. Cuando???

La verdad, no se si será justo o no, las expresiones contra el mandatario en su recorrido por las calles del centro de Lima rumbo a declarar ante fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La diligencia que tuvo lugar en la sede principal del Ministerio Público – en los exteriores habían pancartas con frases «dónde están los prófugos»- duró aproximadamente tres horas, sobre la investigación preliminar en su contra por el caso del Puente Tarata III-Provías Descentralizado.

By