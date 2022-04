CASTILLO, CERRON Y TORRES SACAN LAS UÑAS

En el mismo escenario, el primer ministro Aníbal Torres: «enciende otra vez la pradera, no soluciona conflictos sociales, más bien los genera” con sus desafortunadas y desafiantes declaraciones diarias, como calificar de IMBÉCIL AL OBISPO BARRETO?

Los congresistas son tan tarados que se les pasa que esta en juego su propia existencia. Que estamos gobernados por un comunista asolapado, un tipejo manejado por el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Saben que las dos únicas formas de Reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. Que no se puede hablar de convocatoria a un referéndum en octubre porque las elecciones ya han sido convocadas”.

Decía que este mamotreto llamado Consejo de Ministros Descentralizada, NO SIRVE PARA NADA ES UNA COJUDEZ tal vez solo sirve para los responsables en armar el millonario escenario y logística para dos días, con plata del erario nacional y observar en directo el rechazo del pueblo, que grita RENUNCIA CASTILLO o QUE SE VAYAN TODOS.

Una vez más el inútil y panfletaro promotor de calamidades intragubernamentales, busca agudizar contradicciones por no reunirse con los verdaderos dirigentes mineros y campesinos contribuir de esta forma llegar al dialogo de paz, y no aprovecharse lanzando discusiones para ganar espacios con el llamado a Asamblea Constituyente y cierre del Congreso de la República.

