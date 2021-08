¿CASINO ONLINE Cómo elegir el MEJOR?

Casino Online – Quizás elegir un buen casino online no parezca algo tan importante, pero si estás comenzando en el mundo de las apuestas es fundamental que el primer paso que des sea en la dirección correcta para evitar malos tragos. Te damos algunos consejos para ayudarte a elegir el mejor casino online.

Hace algunos años los casinos online no eran algo tan común y al no haber tantas opciones, podías optar entre 2 o 3 más o menos similares. Pero hoy hay miles y miles de tipos de casinos online en los que puedes comenzar a jugar por primera vez. Si no tienes ningún tip o consejo, elegir el correcto no es una tarea fácil.

Estás son algunas de las variables a tener en cuenta para saber que no estás apostando tu dinero en cualquier lugar:

Bonos y beneficios para principiantes

Las promociones, beneficios y bonificaciones son un gran puntapié para dar con el casino correcto. Estos bonos son elementales en la estrategia de marketing de los casinos para atraer nuevos jugadores, y retenerlos durante más tiempo en las salas. Algunos expertos incluso se dedican exclusivamente a aprovecharse de las bonificaciones de los casinos, por lo que no son clientes muy deseados.

En definitiva, vale la pena tomarte un tiempo para analizar los bonos de los distintos casinos para ver cuál es el que más te conviene. Algunos casinos, como bet365, ofrecen bonos de $1500 dólares a aquellos que se registran por primera vez.

Medidas de seguridad

Definitivamente a nadie le gusta ser estafado o perder dinero, por eso será importante chequear si el casino online cumple con medidas de seguridad mínimas: en primer lugar el sitio tiene que contar con un certificado SSL (esto quiere decir que aparezca un icono de un candado junto a la dirección del sitio). Otra buena medida es que los casinos online utilicen un firewall o cortafuegos para evitar ataques no deseados de hackers.

Reputación del casino online

La reputación de un casino online no suele estar a la vista, sino que muchas veces se descubre una vez que intentas cobrar premios o ganancias y no resulta fácil. Afortunadamente vivimos en una época donde se pueden conseguir reseñas de otros jugadores de una manera muy sencilla.

Antes de meterte a cualquier sitio de un casino online asegúrate de leer la mayor cantidad de reseñas posibles. Otras personas ya han pasado por esas situaciones antes que tú, así que aprovéchalas para tu beneficio.

Otros consejos

Entre otras cosas también puedes observar que variedad de juegos tiene un casino, si está disponible en tu idioma y en tu país, si ofrece un buen soporte de ayuda en caso de que tengas algún problema y si tiene una aplicación para utilizarlo dónde y donde quieras sin necesidad de conexión a internet.