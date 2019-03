Carrera se Lleva a Cabo de Página Completa NYT Anuncio Llamando a AT&T para Engañosa 5GE Marca

Sprint del domingo se llevó a cabo un anuncio de página completa en The New York Times para llamar a AT&T por su “5GE” red de etiquetado, que en realidad ofrece velocidades 4G en lugar de 5G velocidades.

En la carta [PDF], Sprint llamadas de AT&T 5G Evolución “falso 5G” y aclara que AT&T no es, en efecto, que ofrece velocidades superiores a las de otras empresas que ofrecen el mismo 4G LTE de los avances que AT&T ha habilitado como tres portador de la agregación, 256 QAM y 4×4 MIMO.

Mientras que Sprint está trabajando duro para ofrecer móviles 5G y el primer 5G de smartphones en los estados UNIDOS, AT&T está trabajando duro tratando de convencerlo de que ya ganó la carrera a 5G con algo que ellos llaman “5G Evolución”. Que es simplemente falso. no se deje engañar. 5G Evolución no es nuevo o verdadero 5G. Es falso 5G. Les encantaría que se creen que son diferentes … mejor. La verdad es que AT&T es simplemente ofreciendo a los clientes a nivel nacional de una red 4G LTE como Sprint y todas las otras grandes empresas de telefonía celular. No 5G.

AT&T empezó primero la actualización de cliente de iphone para leer “5GE” en el iOS 12.2 beta, y la engañosa marca se convertirá en mucho más amplia que cuando iOS 12.2 ve un lanzamiento público.

Dispositivos en áreas con AT&T “actualizado” LTE mostrará “5GE” en lugar de LTE, pero no es real 5G. No hay ningún iPhone que existe ahora mismo que es capaz de conectarse a una red 5G, ni AT&T ofrecen una verdadera red 5G en este momento.

AT&T se ha defendido afirmando que el 5G Evolución es el “primer paso en el camino a 5G,” pero los clientes y otras compañías no están impresionados con su engañosa marca que tiene el potencial de confundir a los clientes cuando la verdadera 5G redes disponibles. AT&T ha, sin embargo, afirmó que los clientes “amor” el 5GE marca, ya que “quieren y merecen saber” cuando “la mejor velocidad”.





“entendemos por qué nuestros competidores no les gusta lo que estamos haciendo, sino que a nuestros clientes les encanta. Hemos introducido 5G Evolución hace más de dos años, definiendo claramente como un paso evolutivo a las normas de la 5G. 5G Evolución y el 5GE indicador de simplemente dejar que los clientes sepan cuando su dispositivo se encuentra en un área donde velocidades de hasta dos veces más rápido que el estándar LTE están disponibles. Eso es lo 5G Evolución es, y estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes.

Sprint ha hecho más que sacar un anuncio en contra de AT&T. a principios De febrero, Sprint presentó una demanda en una corte federal EN contra de at&T en un intento de evitar que AT&T desde el uso de la 5GE etiquetado en AT&T de los smartphones. Sprint dice que AT&T está perjudicando a los consumidores de la reputación y la comprensión de la verdadera 5G y potencialmente dañando Sprint 5G de lanzamiento de este verano en nueve áreas metropolitanas.

True 5G smartphones no va a venir hasta más tarde en el año 2019, y el 5G redes para el apoyo de ellos no estarán disponibles hasta más tarde en el año. Los rumores sugieren que Apple no planea introducir 5G de conectividad en sus iPhones hasta el año 2020 en los primeros, por lo que el 5G no es una tecnología, los usuarios de iPhone será capaz de tomar ventaja de en 2019.