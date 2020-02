Sorpresiva aparición de tres partidos llamados chicos

La mayor sorpresa de las elecciones congresales, celebrado el 26 de enero del 2020, fueron el descalabro de partidos tradicionales como Fuerza Popular (7.31%), no accedieron al congreso el APRA (2.72%) y PPC (3.99%), y la sorpresiva aparición entre los primeros lugares de tres partidos, denominados “chicos”, a quienes las encuestadoras de opinión (IpsosApoyo, Opinión y Mercado, CPI, Datum etc.) no le dieron opción alguna, e incluso reconocidos analistas políticos, se pasearon por los set de televisión, pregonando su “extinción”.

Entraron en Shock cuando vieron al FREPAP ubicado entre los primeros y las encuestadoras entraron en tela de juicio

Sin embargo al momento del flash electoral (a boca de urna), todos entraron en shock, al ver que entre los partidos más votados, estaba el FREPAP (8.38%), a quién lo ubicaban en el rubro “otros”. Resultado que una vez más, pone en tela de juicio la veracidad y transparencia de las encuestadoras (quienes le deben una explicación al país); provocando preocupación entre los grupos de poder (“acostumbrados a poner y sacar presidentes”). Quiénes se comenzaron a preguntar: ¿Quiénes son?, ¿Dónde y cómo viven?, ¿Qué piensan? etc.

FREPAP una Piedra en el Zapato para agenda LGTB

Pues bien, ante el nuevo escenario político, la prensa digitada se lanzó sobre Wilmer Cayllahua el congresista más votado del FREPAP, quien al ser entrevistado, dijo entre otras cosas, que solo existen dos géneros: hombre y mujer y respecto a la comunidad LGTBI, dijo textualmente lo siguiente: ”Tienen enquistado el mal en la sangre”. Opinión que publicaron con grandes titulares en sus medios de comunicación, logrando que cierto sector de la sociedad rechace a dicha agrupación política, llegándolos a calificar de intolerantes y fundamentalistas.

Situación que obligó inmediatamente al Congresista electo Richard Rubio, a poner paños fríos, quien refiriéndose al tema dijo: “A veces exageramos o damos mala intención”. Sin embargo a pesar de los esfuerzos, políticamente se pusieron en confrontación.

Prensa digitada dio cámaras a enemigos del FREPAP

No contentos con ello, la prensa digitada le dio cámaras a Juan Ataucusi Ospina, Raquel Ataucusi Pachuri (enemigos declarados del FREPAP), para denunciar el “secuestro” de su hermano Ezequiel Jonás AtaucusiMolina (misionero general) y sobre supuestos malos manejos al interior del partido, como también de la organización religiosa “AEMINPU”. Sin embargo días después el presunto secuestrado apareció vivito y coleando.

Bulling al FREPAP es para desacreditarlos

Es evidente que “las entrevistas” o el bullyng político, al que fueron sometidos, estuvo orientado a desacreditarlos y minimizar su éxito alcanzado en las urnas, el siguiente paso de la prensa chicha, sería ignorar o ningunear sus propuestas legislativas hasta aislarlos y mandarlos al ostracismo político, allá ellos si se dejan.

Pero lo nuestro es aceptarlos como son, respetando sus creencias, sus propuestas legislativas y hasta su forma de vestir (túnicas, velos, etc.). En pleno siglo XXI considerarlos como “Ciudadanos de segunda clase”, nos haría sentir como país intolerante, acomplejado y troglodita. Cuidado, ¿Acaso,no basta con estar catalogados entre los países más corruptos, tener al 7mo;dictador más corrupto del mundo, y el penúltimo lugar en la prueba PISA;sin contar nuestra triste condición de discriminadores y racistas asolapados?

Existe un temor que este resultado se repita en las elecciones generales que se dará en año y medio aproximadamente lo cual devastaría los planes de muchos grupos políticos que tienen intereses comunes contra el partido del PESCADITO, y lo que más temen es que este grupo religioso queden bien ante el electorado por lo que seguirán los ataques sistemáticos desde la prensa digitada las cuales por cierto nunca denunciaran a las encuestadoras que ningunearon a este partido.

Mermeleros criticaron por qué no fueron a la invitación de Vizcarra

Era obvio que muchos grupos buscan ser el partido oficialista del gobierno de Vizcarra, los congresistas electos del FREPAP no asistieron por razones de reserva, sin embargo la prensa hualipolera salió a gritos a criticar su no asistencia, sin embargo luego del escándalo y la renuncia de 3 ministros de Vizcarra, la no asistencia a palacio es ahora vista con otros ojos.

Aunque lo peor de todo esto es que los dirigentes del FREPAP probablemente ni siquiera sepan ni se imaginan por qué los están apanado tanto y desde donde vienen estos ataques que continuaran incesantemente.

En conclusión no son fundamentalistas Políticos ni violentistas, pues son respetuosos de la constitución y el marco juridico que rije nuestro país, y sus decisiones son acatadas disciplinadamente y hoy se han convertido en la piedra en el zapato de muchos.