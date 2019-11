Cada persona gestiona sus propias adversidades de una manera diferente, dependiendo de su personalidad.

Básicamente hay dos grupos de individuos: los que piensan antes de actuar y bien los que hacen… y luego veremos…

Y para aquellos que creen en el poder de la influencia de los astros, tres signos llevan el Premio de los más explosivos del zodíaco. Sí, son puro fuego.

Aries

El planeta de la acción (y de la guerra) está bien presente y arraigado: Marte. Por lo general el cordero actúa sin reflexionar y es casi innata la forma en que necesita actuar inmediatamente, aunque signifique arriesgarse y “caer en el abismo”. Lo que los calma y hace que liberen toda la tensión y presión acumulada es la práctica regular de ejercicio físico, en particular la carrera o la musculatura. En resumen, el ejercicio es la única cosa que puede calmar ese temperamento…

Escorpio

También gobernado por Marte y Plutón, es un signo que fácilmente lastima a la gente a su alrededor debido a su naturaleza de sacar todo y hablar demasiado, incluso las verdades más incómodas. Al mismo tiempo, son intrépidos y por impulso “se lanzan de cabeza” para salvaguardar a alguien que les gusta o una situación específica. Las artes marciales ayudan a los elementos de este signo a canalizar la energía extra, así como a ver la vida con más calma y mesura.

Acuario

Los Rebeldes por naturaleza no tienen miedo de pelear y el aburrimiento no es para ellos. Sin embargo, son genios creativos y no se detienen hasta que ponen sus ideas en práctica. Difícilmente les interesa la opinión ajena, entre otras cosas porque les gusta salir adelante y no les gusta que los contravengan. La meditación y viajar son actividades que les ayudan a reflejar su comportamiento… y les dan el espacio necesario para canalizar su dolor.