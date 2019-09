Reveló que Keiko le pidió que adelantara elecciones cuando fue presidente del Congreso.

El candidato presidencial de Perú Firme, Daniel Salaverry, literalmente echó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y afirmó que desde las celdas de Santa Mónica digita la bancada mayoritaria en el Congreso de la República. También reveló que Keiko le pidió que se prepara para que convoque a adelanto de elecciones cuando fue presidente del Congreso.

“En Fuerza Popular no se mueve un dedo si es que no lo aprueba Keiko Fujimori y todas estas investigaciones en contra del presidente Martín Vizcarra y el Ejecutivo (caso su hermano, Sunedu y otros) ha sido ordenado por la ex candidata a presidenta Keiko, no me cabe la menor duda”, dijo.

Con su sonrisa de niño travieso, agitando los brazos y las manos en Cuarto Poder, el ex presidente del Congreso también deslindó del actual mandatario, primero dijo que nunca se le propuso ser Premier como se especuló en Caretas, sino que además dijo que su gobierno no atiende las necesidades del país.

“Acabo de venir de Bagua y no hay hospitales, tampoco tienen agua ni desagüe, es una vergüenza”, manifestó con tono de voz indignado.

Su peinado con raya al centro, pelo ensortijado, con su casaca color negra tipo salvavidas, el largirucho político trujillano, expresó que se lanza a la política porque ha visto de cerca las necesidades del país, las cuales aguardan indeterminadamente su atención.

“Eso es lo que me impulsa”, indicó, mirando al cielo, “tenemos que solucionar los problemas del país”, sentenció con mirada fija, sus manos siempre gesticulantes como aspavientos.

Dicen que ha hecho click con el presidente Vizcarra.

Me parece, por demás extraño, que ese congresista Salvador Heresi que fue ministro del presidente Vizcarra ahora diga que yo hago click, por favor, quien ha hecho click es él.

Úrsula Letona dijo que sería su gallo de tapada.

Da vergüenza esa congresista, renunciar a la bancada fujimorista para proteger los actos de corrupción de su esposo en Odebrecht y se lo digo en su cara.

Salaverry fue claro y directo. De alguna forma transparente, no se sabe cuál será su futuro en esta aventura política con miras a ocupar el Palacio de Gobierno, pero ha despertado bastante expectativa con su candidatura.