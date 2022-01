CARACTERISTICAS de los CELULARES del FUTURO! TOPS!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Características de los celulares del futuro: Se espera que los teléfonos móviles del futuro estén más integrados en nuestra vida cotidiana que nunca.

Algunos futurólogos y expertos de la industria predicen que en los próximos años los teléfonos móviles se convertirán en controles remotos para toda nuestra vida, mientras que otros pronostican que en el futuro los teléfonos móviles literalmente correrán nuestras vidas por nosotros.

Características de los celulares del futuro

Una cosa es cierta: la tecnología involucrada en los teléfonos móviles y las redes móviles se ha desarrollado tan rápidamente en los últimos años, que va a ser un viaje emocionante.

Teléfonos del futuro: ¿qué nos espera?

Los teléfonos conceptuales son una excelente manera de echar un vistazo a cómo se pueden desarrollar los teléfonos del futuro.

Aquí hay una lista de algunas de las cosas que podríamos esperar de los teléfonos del futuro:

Pantallas holográficas

Características de los celulares del futuro

Desde Star Wars hasta Ironman, los hologramas han sido durante mucho tiempo una característica habitual en películas de ciencia ficción y fantasía futurista. Pero, ¿qué tan cerca estamos de poder tener tecnología sin contacto en los teléfonos inteligentes?

Ya en marzo de 2014, circulaban rumores sobre el entonces inédito iPhone 6 que contenía funciones holográficas que le permitían transmitir pantallas virtuales para interactuar con ellas.

Características de los celulares del futuro

El vídeo de demostración muestra al usuario interactuando con las tres pantallas simultáneamente e incluso jugando un juego proyectado sobre el teléfono.

Como era de esperar, esta tecnología no llegó al iPhone 6 ni al iPhone 7, y no hay rumores de que el iPhone 8 del próximo año incluya ninguna funcionalidad holográfica.

Características de los celulares del futuro

Características de los celulares del futuro: Sin embargo, los teléfonos holográficos algún día podrían ser una realidad. Especialmente si el prototipo de Holoflex exhibido por investigadores de la Universidad de Queen en Canadá es algo a lo que se pueda hacer referencia.

Como su nombre indica, el HoloFlex es holográfico y flexible, lo que permite a los usuarios doblar el teléfono para ver la pantalla 3D desde diferentes ángulos e interactuar con las imágenes en pantalla.

Promocionado como el primer teléfono inteligente holográfico y flexible del mundo, el HoloFlex todavía está en desarrollo y no estará disponible en el corto plazo.

Marco Flexible

Características de los celulares del futuro

Durante mucho tiempo, las compañías telefónicas han hablado de crear un teléfono inteligente que sea tan robusto que el usuario pueda plegarlo en dos.

Una de esas visiones fue el teléfono The Morph de Nokia, que se exhibió en 2008 y prometió «transformar la experiencia del usuario».

Características de los celulares del futuro

Diseñado por Tapani Tyhanen, que fue director y jefe del Laboratorio del Centro de Investigación de Nokia en Cambridge, el Morph se podía plegar, doblar y remodelar para satisfacer las necesidades del usuario.

Puede separar el Morph y colocar módulos adicionales para cambiar la forma en que usa el teléfono.

El teléfono Morph podría envolverse alrededor de su muñeca, transformarse en un clip para cinturón con GPS para senderismo y deportes extremos, o usarse como pantalla plana para ver videos.

Características de los celulares del futuro

Del mismo modo, Samsung ha estado mostrando teléfonos de concepto flexible en ferias comerciales durante años, pero hasta ahora, lo más cerca que ha estado de llevar la tecnología al mercado fue el teléfono inteligente Galaxy Round.

Esto presentaba una pantalla curvada significativamente menos asombrosa y se vendía de manera decepcionante.

Herramientas educativas

Características de los celulares del futuro

Algunos expertos creen que en un futuro no muy lejano, los móviles cambiarán la forma en que aprendemos y enseñamos.

Con más de uno de cada tres niños en edad escolar que tienen un teléfono móvil, es muy posible un futuro en el que los teléfonos con cámara y grabadoras de voz sean herramientas de aprendizaje y enseñanza.

Ya hemos visto a algunas autoridades educativas utilizar textos para alertar a los padres sobre el absentismo escolar e incluso para notificar a los alumnos los cambios en el aula.

Características de los celulares del futuro

Aprovechar la naturaleza multifuncional de los teléfonos móviles como material de aprendizaje y de enseñanza podría ser cada vez más común, especialmente a medida que los teléfonos con cámara de alta calidad se vuelven más accesibles y baratos.

Se ha sugerido que en el futuro los teléfonos móviles se utilizarán para tomar fotos y tomar notas en las excursiones, con el fin de crear un enfoque más activo e informal para el aprendizaje.

Estás buscando un teléfono móvil para su hijo? Echa un vistazo a los mejores teléfonos para niños.

Smartphones ecológicos

Características de los celulares del futuro

Las empresas siempre buscan hacer que sus productos sean más respetuosos con el medio ambiente, y los fabricantes de teléfonos no son la excepción, con investigadores que buscan materiales biodegradables y una carga de energía más limpia.

En la feria comercial Mobile World Congress de 2016, Kyocera presentó un prototipo alimentado por energía solar. Pero por su propia admisión, la tecnología no reemplazará la necesidad de un cargador de pared en el corto plazo.

Este teléfono fue diseñado principalmente para usuarios que trabajan al aire libre, así como para cualquier persona que probablemente esté lejos de una fuente de energía durante un período prolongado de tiempo, como campistas o esquiadores.

Características de los celulares del futuro

Aún así, la compañía afirma que tres minutos de sol le darán suficiente carga para una llamada telefónica de un minuto, lo que podría proporcionar a los usuarios una opción de carga de emergencia si su móvil muere lejos de casa.

Otro concepto de teléfono que promete una alternativa ecológica a la carga eléctrica es el prototipo móvil mecánico de Mikhail Stawsky de 2009. A diferencia de los prototipos de energía solar, el Móvil Mecánico funciona con energía cinética.

Características de los celulares del futuro

La idea detrás del diseño es que lo gires alrededor de tu dedo para cargarlo. El beneficio obvio de esto, además de ayudar al medio ambiente, es que puede cargar este teléfono prácticamente en cualquier lugar.

Sin embargo, no está claro cuánto giro con los dedos necesitaría para aumentar significativamente la batería, y podemos prever muchos teléfonos rotos (y posiblemente narices rotas) como resultado de un giro excesivo que haga que los teléfonos despeguen.

Sospechamos que esta idea puede necesitar más aclaraciones antes de que nos convenzan.

Tu nuevo mejor amigo

Características de los celulares del futuro

Estamos bastante seguros de que cuando Dean Martin escribió la canción «The first thing ev’ray morning and the last thing ev’ray night», estaba haciendo referencia a alguien que amaba.

Para la mayoría de nosotros hoy en día, sin embargo, este sentimiento se aplica a nuestro teléfono inteligente. Desde configurar alarmas y recordatorios hasta consultar nuestra cuenta de Facebook, hacer compras en línea y administrar nuestras finanzas, alcanzamos nuestros teléfonos tan pronto como nos despertamos y realmente no los dejamos hasta que estamos listos para dormir.

A medida que la tecnología de teléfonos inteligentes se vuelve cada vez más intuitiva, estamos cada vez más apegados a nuestros móviles. Entonces, ¿por qué no tener un teléfono con el que puedas interactuar a un nivel completamente nuevo?

Características de los celulares del futuro

En 2011, Julius Tarng diseñó el Modai, un teléfono modular con el objetivo de convertir tu teléfono inteligente en tu mejor amigo.

Este dispositivo complementario se inspiró en comportamientos humanos y se diseñó para ayudar a los usuarios a vincularse física y emocionalmente con él.

El teléfono Modai te recibiría por la mañana, y se mantendría en silencio por la noche, y se adaptaría a diferentes situaciones de la misma manera que lo haría un humano.

Así que si te quedabas dormido, crearía una ruta más rápida para trabajar usando su GPS, o si visitabas un lugar nuevo, recomendaría cosas que hacer.

El Modai también tenía un avatar especial para representar tu estado de ánimo, lo que habría hecho que los emojis parecieran significativamente menos emocionantes si este teléfono hubiera llegado al mercado.

Una de las otras características interesantes del Modai fue que incluía dos paradigmas diferentes para ayudarlo a mantener su vida laboral y social separadas.

El Prodai mostraría sus horarios de trabajo, correos electrónicos y proyectos, mientras que el Fundai se centraba en las redes sociales, los mensajes de texto y los juegos, eliminando la necesidad de un teléfono de trabajo separado.

La idea detrás del teléfono modular era que el Modai se podría actualizar con nuevo hardware, como baterías y mejores cámaras, para que tu Modai se pudiera actualizar sin que nunca tengas que separarte de tu BPF (Mejor teléfono para siempre).