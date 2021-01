Up Next

David Echeverri López, ambientalista Gubernamental, afirmó que actualmente “hay una carrera para castrar a los animales, que”se han convertido en parte de la identidad local”. Aún así, Castelblanco-Martínez cree que esta salida no será suficiente. “La castración también podría haber sido efectiva si los empleados hubieran proporcionado suficientes recursos para el programa desde el principio, pero una matanza ahora es la única opción”, aseguró.

La mayoría de los animales del sitio fueron trasladados, pero quedaron los cuatro hipopótamos, dejados en la naturaleza para sobrevivir por su cuenta. Los bichos no sólo sobrevivieron, como hoy por lo menos 80 ejemplares son una preocupación del gobierno, que estudia desde hace más de una década medios de combatir su población creciente.

“No me gusta la idea de revolver en un hipopótamo, pero tenemos que hinchar que ninguna otra estrategia funcionará”, opinó Castelblanco-Martínez. “La reubicación [solo] podría haber sido posible hace 30 años, cuando solo había cuatro hipopótamos”, argumentó.

Todavía, los críticos a los hipopótamos dicen que son una especie invasora que “amenaza a la vida silvestre, ya que sus urinas y heces son tóxicas”, dejando a los animales y los seres humanos enfermos. En una entrevista con The Telegraph, El ecologista Nataly Castelblanco-Martínez defendió la matanza de dos gigantes africanos.

Los expertos piensan incluso sacrificarlos, aunque no todos están de acuerdo. Algunos ecologistas sostienen que no hay ninguna razón para derribarlos o reubicarlos, según National Geographic. Los animales, según una hipótesis, podrían ser útiles ya que estarían realizando una” renaturalización”, es decir,” reemplazando ” especies extintas hace miles de años..

