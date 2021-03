Sin confianza no hay democracia: electores e identidades políticas. ¡Mejor que postule “Melcochita”!

“El Dólar se dispara en medio de la crisis política y marcó nuevo precio récord S/.3.73 a nivel interbancario, según informa el Banco Central de Reserva (BCR). Por nerviosismo ante el desborde populista de muchos candidatos”.

En democracias de larga duración, o que se perciben como consolidadas, es relativamente fácil estudiar la desidentificación política como proceso tendencial, y el posible crecimiento de la desconfianza política. La tarea se complica considerablemente cuando se trata de países como el nuestro, que en cuatro años ha cambiado cuatro presidentes (PPK, Vizcarra, Merino y Sagasti) y la democracia está en constante peligro, o se perciben como continuismo o en una transición democratica, donde los sistemas de partidos politicos muestran un bajo nivel de consolidación o institucionalización, por eso la volatilidad electoral media es superior a la observable en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, hecho que revela la alta volatilidad observable en los países de sistemas de partidos poco institucionalizados.

Lo previsible es que la desconfianza política se traduce en un crecimiento de la abstención, rechazo o en la manifestación de opiniones muy críticas sobre los políticos (“no se ocupan de gente como yo”, “gobierne quien gobierne sólo se va a ocupar de sus propios intereses” “roba, pero hace obras”). Pero el indicador más obvio, la abstención, puede verse distorsionado por la obligatoriedad del voto o por el deseo de castigar a los gobernantes, y la evolución de las opiniones exige series prolongadas para ser considerada significativa, o por la pandemia. Con opiniones negativas de las grandes mayorías golpeadas por la crisis económica, corrupción, escándalos políticos que no permiten afirmar que estemos ante una tendencia sostenida.

Casi 15 días de llevarse a cabo las próximas elecciones presidenciales, un gran sector de la masa electoral-casi el 45%- aún no decide su voto y uno de los motivos es que ninguno ha propuesto algo que pueda convencer al ciudadano. No existe demanda de liderazgo, de experiencia, visión de país, mezclada con capacidad para traer gente nueva o ideas nuevas a la política…casi la mitas tienen procesos de investigación, cada uno tiene una justificación y eso hace que la gente difícilmente se enganche, no los convencen.

¿Lescano, López Aliaga, Keiko, De Soto, Mendoza, Forsyth, serán capaces de aprovechar el siguiente debate presidencial organizado por el JNE, como para plantear sus propuestas y convencer a los electores aún no decididos o seguirán con los enfrentamientos, agresiones, puyas? Es una gran oportunidad que habrá que ver si la aprovechan, es de las pocas que tienen ad portas del proceso electoral? Yo, al menos lo dudo, tal vez el único calificado en temas económicos y soluciones para el país sea Hernando de Soto: tiene que ser mas directo en su mensaje para que la audiencia lo entienda.

La verdad es que a diferencia de otras elecciones no hay algún líder ni partido político que despierte emociones, alguien que tenga fuerza o sea la real solución para salir de esta crisis. Mucha gente se está preguntando quien es el mal menor. Motivo por el cual, estas elecciones tengan cifras de intención de voto tan bajas, sumando a la crisis sanitaria y económica.