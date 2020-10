5. Por ultimo, el Equipo Especial Lava Jato abrió una investigación preliminar contra Julio Guzmán, quien dirige el Partido Morado, por presunto lavado de activos. Según documento del Equipo Especial, Guzmán habría recibido hasta US$ 400 mil de Odebrecht y los habría utilizado para su campaña política.

4. Fiscalía irregularmente cierra investigación a Pedro Cateriano por la presunta compra del sistema satelital Perú SAT-1 a la compañía francesa Airbus Defence & Space, valorizado en S/ 591’661,470.44, que no sirve para nada y hasta la fecha no hay respuestas claras a la millonaria inversión que presentaría una irreparable falla de origen.

By