INCREÍBLE: al candidato de Avanza País, Hernando de Soto (ahora le dicen “Cuevita”) cobran un penal, le dieron la pelota con el arco vacío para que meta gol y falló. El arbitro hace que vuelva a ejecutar el penal, y vuelve a fallar!!!

En el segundo debate presidencial organizado por el Jurado Nacional Electoral (JNE) participaron Hernando de Soto, Andrés Alcántara, Ollanta Humala, Pedro Castillo, Daniel Urresti y José Vega. Este último se retiró del debate tras emitir un pronunciamiento, que no había garantía, que los medios y encuestas lo habían ninguneado, la verdad a la milanesa, se chupó pensando que De Soto lo iba a masacrar.

1.Quienes esperaban escuchar al candidato de mayor expectativa, Hernando de Soto, de Avanza País, quedaron decepcionados, el economista peruano catalogado entre los 10 mejores del mundo, asesor de varios gobiernos, candidato con mayor expectativa no dio la talla, defraudó. Se esperaba un mensaje potente, directo no logró culminar su propuesta, fue soso, difuso y poco enérgico. Planteo el éxito que tuvo “Uber” gracias a la necesidad que había en EEUU en la informalidad de taxis. Y que aquí en un país donde la economía de mueve por la informalidad podría impulsar diversos negocios informales que cumplen una necesidad formalizándolos y eso generaría un sin fin de trabajo.

En su alocución sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, se refirió a la migración extranjera como uno de los factores de esta problemática: «no dejaremos entrar ni a delincuentes ni a los pobres de otros países, que se ocupen sus gobiernos de ellos, que nosotros nos ocuparemos de los nuestros». De Soto, ingenuamente piso el palito, de Ollanta Humala.

Hernando de Soto, citó a Abimael Guzmán en varias oportunidades, quien afirmaba que fue De Soto quien planifico el plan de su captura e incluso participó para generar la Constitución que nos sacó de la pobreza de los 90s. Con esto le quito mérito a lo único que se jactan los Fujimori y que si Keiko hubiera estado en este debate se quedaba callada al aceptar lo dicho por De Soto.

Es verdad que De Soto ha tenido influencia en el país por más de 30 años desde que apareció en el grupo político de Mario Vargas Llosa y la gran mayoría de Gobiernos peruanos son asesorados por él, no se le puede negar.

2.El batacazo de la noche, fue de Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, sin ser erudito ni posero, cumple, señaló muy firme “No más AFP, hay que convocar a los trabajadores para crear un nuevo banco que distribuya su dinero”.

Garantizó que en un gobierno suyo, una Asamblea Constituyente, 10% del PBI para el sector Educación, que van a priorizar la vacuna y que esta será universal, que va a traer la vacuna rusa para inmunizar a toda la población. Además, mencionó que “la salud es un derecho constitucional”. En el Perú la salud no es un derecho, es un servicio. Por eso, sálvese quien pueda… Con la salud no se discrimina, no se privilegia. Finalmente, Pedro Castillo remarcó que su gestión va a “fusionar todo el sistema de salud para sacar adelante el país”. En lo que respecta a seguridad ciudadana, destacó las rondas campesinas y la intervención de reservistas en el control de la delincuencia.

3.El “conchudo de la jornada”, fue el candidato nacionalista, Ollanta Humala.“Cosito”se pasó de sinvergüenza es el mayor caradura de todos los candidatos a la presidencia – para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado- en el debate se llenó la boca señalando que en su gobierno se crearon “los Colegios de Alto Rendimiento (COAR)”, conocidos inicialmente como Colegios Mayor Secundario Presidente del Perú, instituciones educativas de nivel secundario especializadas para estudiantes con habilidades sobresalientes. Cuando estos fueron parte de un moderno plan educacional impulsado durante el segundo gobierno de Alan García y su entonces ministro de Educación, José Antonio Chang.

Lo cierto, que Ollanta Humala Cosito por envidioso quiso desaparecer el Colegio Mayor y gobernó en piloto automático porque Alan García le dejó un país estable económicamente y con buen rumbo, pero se dedicó a impulsar a través de los medios de comunicación odio contra el Apra y Alan Garcia, a través de La Republica, UNO y Diario 16, impulsada por Blanca Rosales, jefa de la Oficina Nacional de Comunicación Social.

Lo que se tiene que reconocer es que la “pacificación del Huallaga” fue obra del capitán “Carlos” quien a punta de descuartizamientos, degollamientos y desaparición de inocentes campesinos cundió el pánico entre sus habitantes y abandonaron sus charcas y sembrios y los reales senderistas se trasladaron al Vraen donde siguen haciendo de las suyas. Que triunfo se atribuye El Capitán Carlos?

Ollanta, trató de engañar a la audiencia, diciendo que su gobierno fue un paraíso cuando sabemos que ahí comenzó la caída de nuestra economía y creció la inseguridad. De Soto le recordó que fue gracias a sus asesorías que fue un buen gobierno y que incluso la familia Humala lo elogiaba y solo faltaba Ollanta. Al respecto señaló que su contender por Avanza País, Hernando de Soto, “tiene el complejo de Adán”, al creer que lo ha resuelto todo. Aclaró que la pacificación del Alto Huallaga no es parte del trabajo de Hernando de Soto. “Él cree que es parte de su trabajo, pero su Plan de Gobierno son dos hojitas. No hay ninguna conexión ideológica”.

4.El candidato presidencial de la agrupación política Democracia Directa, Andrés Alcántara Paredes, mencionó que uno de sus principales planes para combatir la pandemia del coronavirus será en “reforzar la medicina ancestral, que las muertes por coronavirus en el Perú han sido por la “incapacidad, desidia y corrupción” de todos los partidos políticos que han gobernado el país. “Vamos a dar impulso a todos nuestros científicos peruanos. Debemos priorizar y fabricar nuestras vacunas para no depender de las grandes farmacéuticas”.En esa misma línea, mencionó que dará prioridad a la alimentación de calidad y a la agricultura familiar, para fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Andrés Alcántara estuvo más claro en varias de sus propuestas aunque Insistió mucho en una nueva Constitución.

5.A su turno, el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, no tuvo tiempo de hacer palomilladas y basó su presentación en la promesa de un “toque de queda” contra la delincuencia. Dijo que tiene el mejor equipo de plan de gobierno de los últimos 30 años y sacará al Perú adelante, que «en estos momentos las cifras de inseguridad son las más altas de la historia del Perú. Los delincuentes han tomado literalmente las ciudades, caminan por las calle con las armas en ristre, por qué la Policía ha perdido la iniciativa por la falta de liderazgo. Entonces las acciones importantes que tomaré son: primero, los puestos fronterizos y los servicios públicos esenciales serán responsabilidad de las fuerzas armadas para que los policías salgan a patrullar las calles».

Le exigió al presidente Sagasti, entregar los contratos de la vacunas. le aconsejo al comandante “Arturo”, hoy Daniel Urresti que exija es al Poder Judicial, que de una vez vea su caso sobre la acusación de la Fiscalía como autor mediato contra la vida, el cuerpo y la salud, en el asesinato con gran crueldad y por explosión contra el periodista Hugo Bustíos. También por la tentativa de asesinato contra el periodista Eduardo Rojas y violación de la testigo.