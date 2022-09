Candidato ganador Miguel Yagi ofrece seguridad para Pueblo Libre

Up Next

El candidato favorito para ocupar el sillón municipal del distrito de Pueblo Libre, Miguel Yagi, según las encuestas más creíbles, señaló que el general Hernani, quien fue ex ministro del Interior, es un artífice de la seguridad nacional y loca, por eso será un gran aporte para el plan de seguridad ciudadana de la ciudad.

«Los Halcones de la PNP tendrán sede en Pueblo Libre y circularán junto a serenos calificados en puntos más peligrosos de nuestro distrito», aseveró el ex Ministro Del Interior y General en retiro, Remigio Hernani Meloni, quien es miembro del Comité Consultor de Alta Seguridad del equipo del Tren de Avanza País liderado por el doctor Miguel Yagi.

