Canciller Rodríguez Mackay quiere reducir nuestras 200 millas y defiende Convemar

Es traición a la patria renunciar a nuestras 200 millas del mar de Grau? Y quiere sorprender al Congreso de la República.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay participó en un evento donde aseguró que el Perú debe suscribir la Convemar porque, sin Convemar Perú es “extraordinariamente vulnerable” ya que contiene niveles de protección de no solo tres millas de mar territorial sino hasta las 12 millas de mar territorial y luego 12 millas más de zona contigua.

Esto no queda aquí, el presidente Pedro Castillo aparentamente contradice a Miguel Rodríguez Mackay sobre soberanía de mar peruano, señala, “Tenemos que seguir defendiendo hasta el último milímetro que tenemos de mar”.

El canciller Rodríguez Mackay debe poner su carta de renuncia irrevocable tras discrepancias con el mandatario, en forma inmediata.

A todos los peruanos nos debe llevar a preocupación una posible suscripción del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)?

Si el gobierno de Pedro Castillo insiste en esta firma» se alteraría la Constitución?

O es que sólo son especulaciones» sobre una fuerte presión por parte de un sector del Gobierno para adherirnos a esta convención y favorecer a Bolivia?

1. No sé puede negar que Convemar recoge todo un conjunto de normas respecto al derecho marítimo internacional que otorgaría a «los estados sin litoral» derecho sobre nuestra riqueza, por ello nos debemos oponer firmes a esa postura.

2. Firmar la Convemar supone entregar nuestro mar a los extranjeros», sin embargo el canciller desde Torre Tagle considera que existe una «confusión» sobre el proyecto del Ejecutivo respecto a la libertad de comunicación internacional, el cual recoge los principios para el libre paso de los buques dentro de las 200 millas marítimas?

3. Porque venden la CONVEMAR como «beneficioso», pero en la balanza no es tan cierto, como la reducción de nuestro DOMINIO MARÍTIMO y nuestra Zona Económica Exclusiva de 200 millas marítimas que se reduce a solo DOCE millas que sería todo nuestro MAR TERRITORIAL.

4. Cuando ese Convenio tiene una gama amplia de compromisos que si se firma se tiene que aceptar el paquete completo, no hay forma de aceptar esto y lo otro no. En realidad debemos fijarnos en los arts. 124 y 125 por lo cual los países que no tienen litoral, que no tienen mar, tienen también DERECHO a salir el mar y los países vecinos tienen que cederle sus territorios como una especie de SERVIDUMBRE para que ese país salga al mar, incluyendo los medios de transporte carreteras, infraestructuras, exoneraciones tributarias etc. etc.

Si este gobierno comunista de Castillo decide firmar este convenio contra viento y marea, como parece… se habrá cumplido el sueño de Bolivia, gracias a Pedro Castillo y su organización criminal?