Hay diferentes tipos de cáncer en la sangre. Esta lista incluye enfermedades como el mieloma múltiple, varios tipos de linfoma y leucemias. Las leucemias se caracterizan por la multiplicación excesiva y la acumulación de glóbulos blancos (leucocitos) en la médula ósea. En la mayoría de los casos no hay una causa conocida para este grupo de enfermedades. Esta enfermedad se caracteriza como un cuadro que conduce a la multiplicación de glóbulos blancos (leucocitos) en la médula ósea. En la mayoría de los casos, no tiene un origen conocido.

¿Cuáles son los tipos de cáncer de sangre?

Daniele Leão: tenemos varios tipos de cánceres en la sangre, pero los más comunes son la leucemia y los linfomas. Cuando hablamos de cáncer de sangre, en general, son estos dos tipos. También hay mieloma múltiple.

Y hablando de leucemia, ¿Qué es esta enfermedad? ¿Hay varios tipos de leucemia?

Daniele Leão: hay varios tipos de leucemia. En términos generales, surge dentro de la médula ósea – la médula. Cuando el hueso se rompe, es posible ver su miga: hay la médula, la fábrica de toda la sangre.

Las leucemias, en general, comienzan con una célula anormal que comienza a multiplicarse. De esta célula surgen un millón de otras células que salen a la sangre. Tiene células leucémicas que son más jóvenes y no maduran y hay leucemias con células completamente maduras. Bajo el microscopio, incluso tenemos dificultad para saber si son normales o anormales.

La leucemia a menudo está relacionada con los niños, pero puede ocurrir a cualquier edad, ¿verdad? Incluso el personaje Camila, de la novela “Lazos familiares”, es una mujer joven.

Daniele Leão: la leucemia del niño y del adolescente es la que mejor conocemos. Es uno de los cánceres infantiles más comunes, incluyendo: leucemia linfoide aguda (lla). Pero no es la leucemia más común. El más común es la leucemia de los ancianos – de 60 y 70 años. Es la llamada leucemia linfoide crónica (LLC).

El punto es que cuando el paciente es diagnosticado [leucemia linfoide crónica], la gran mayoría de ellos no necesitan ser tratados. Los pacientes mueren 20, 30 años más tarde por otra causa y nunca necesitan tratar la leucemia.

Dado que [la leucemia crónica] es una afección con la que vive la persona, como presión arterial alta, diabetes, la mayoría ni siquiera sabe que tiene un pariente con la enfermedad. Por eso ni siquiera tenemos tanta información.

Todavía tenemos los tipos mieloides. Todo depende del grupo de células sanguíneas que se enfermaron. Por lo tanto, tiene el tipo más común en los bebés, el más común en los adultos. Pero de todos, LLC es el más común.

¿y puede la anemia convertirse en leucemia?

Daniele Leon: tenemos tres partes principales [de células de la sangre: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos son células de defensa. La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a la sangre. La plaqueta para el sangrado.

La hematita, cuando baja, genera el cuadro de anemia; la plaqueta, cuando baja, el paciente puede tener sangrado. Por lo general, sus tasas de leucemia se reducen porque la célula [cancerosa] ocupa todos los espacios de la médula que producirían células normales.

Es diferente de aquellos que tienen una anemia debido a la falta de hierro, demasiado sangrado en la menstruación, cambio en la tiroides, que tiene una cierta causa y no necesariamente se convertirá en un cáncer en la sangre.

En los pacientes mayores, hay un tipo de anemia que es la mielodisplasia, que es una displasia [crecimiento celular anormal] que puede convertirse en cáncer. Pero no es una anemia que se convierte en cáncer. Así que, no, la anemia no se convierte en cáncer. Pero tienes que encontrar la causa. Anemia es igual a fiebre: tiene que tener una causa.

¿Cuáles son los signos que dan estos tipos de cáncer? ¿No hay recuento sanguíneo?

Daniele Lion: el cáncer de sangre es diferente del cáncer de mama, útero, cáncer de próstata, que logramos pegar al principio. Por ejemplo: la mujer tiene una inflamación en el útero, hace una ecografía y realiza un tratamiento para que no se convierta en un cáncer. En la leucemia, no tenemos forma de prevenirla. Incluso con los exámenes anuales, ya he tenido pacientes que se hicieron exámenes y dos meses después estaban con la enfermedad. Así que esto puede surgir de una hora a la siguiente. No tiene prevención.

La persona puede desarrollar ya que solo los cambios en el recuento sanguíneo, como los pacientes de edad avanzada con leucemia crónica, o puede tener ganglios agrandados (ganglios linfáticos), una anemia, gingival, sangrado nasal. Incluso nos preocupa hablar de ello porque la gente ve manchas moradas y ya piensa que es una hemorragia por leucemia. Pero estos son totalmente fuera de los signos ordinarios. Estos son puntos en lugares que no golpeas. Fiebre, adelgazamiento que continúa. El sudor de tener que cambiar la ropa de cama por la noche. Todavía hay un aumento en el bajo, que es difícil para el paciente notar, pero en la consulta el médico puede sentir.