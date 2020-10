Finalmente, los productos lácteos como el queso, el yogur y la leche se relacionaron con un riesgo entre un 13 y un 19% más bajo de desarrollar cáncer de intestino. Nuevamente, aquí no fue posible determinar la dosis recomendada.

El alto consumo de ácido fólico, que se encuentra en alimentos como el brócoli, los frijoles o los cereales, se identificó con una probabilidad entre un 12 y un 15 por ciento más baja. Aunque los investigadores no pudieron determinar en este caso cuál sería la dosis óptima.

Sin embargo, los factores dietéticos englobaron vitaminas o suplementos (magnesio, calcio, ácido fólico, vitamina A, B, C, E, D, betacaroteno y selenio); café; té; pescado y omega 3; productos lácteos, fibra; frutas y verduras; carne; y alcohol.

Los factores medicinales incluyeron: aspirina; medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como paracetamol; y estatinas.

