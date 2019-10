El 10 de enero del 2013 organicé un Foro en el CIP, “Perú país megapuerto y la inversión canadiense”, con la finalidad de dar a conocer el proyecto del Puerto Hup Bahía Salinas-Huacho, a través el Cap. de Navío (r) Marco Bravo y Cap.de Navío (r) Lizandro Paredes y presentar a Fasken Martineau, un inversionista canadiense que pondrá en marcha un megapuerto que uniría Bahía Salinas (Huacho) con la ciudad brasileña de Belén. La iniciativa demandaría una inversión aproximada de US$ 22,500 millones.Así lo informó Ana María Salaverry, representante de este grupo empresarial asociado con Canadan Pensión Plan Investment Board.

“De acuerdo a nuestros planes, en marzo de este año ya deberíamos iniciar el estudio de factibilidad. Solo necesitamos que el gobierno declare de interés este proyecto”, dijo la ejecutiva. Para esta etapa del proyecto, Fasken Martineau calculó desembolsar alrededor de US$ 225 millones. Ana María Salaverry agregó que la propuesta comprende la construcción de carreteras y aeropuertos, por lo que el tiempo de ejecución de la iniciativa será de 14 a 18 años.

La vocera también detalló que el Proyecto del Megaterminal Multimodal Bahía Salinas-Huaura y su Corredor Interoceánico tiene la finalidad de convertirse en el hub logístico de los países de la APEC, de Latinoamérica y de las cuencas del Pacífico, Atlántico e Índico. Bajo este contexto, Salaverry indicó que cuando este terminal portuario esté operando, se encontrará en capacidad de atender la llegada de barcos postpanamax y supernovas que miden más de 20 metros.”En Bahía Salinas tendremos un nivel de calado de hasta 50 metros”, comentó.

El proyecto de megapuerto multimodal ya contaba con la aprobación del Gobierno Regional de Lima Provincias desde el 2008, período en que el titular de la entidad era Nelson Chui Mejía. En ese año el Consorcio Condesu ganó el concurso para desarrollar la iniciativa.

Por qué tantas trabas políticas?

EL PROYECTO MEGATERMINAL MULTIMODAL BAHÍA PUNTA SALINAS Y SU CORREDOR INTEROCEÁNICO

¿POR QUÉ HA DEMORADO MÁS DE SEIS AÑOS ESTE PROYECTO PARA EJECUTARSE?, si tiene inmensos beneficios para nuestra Nación, que trae una inversión de US $ 22,500 Millones, lo que reducirá drásticamente la pobreza y el desempleo (4 millones de puestos de trabajo), se elevara los niveles de educación, salud, tecnología, seguridad, acelerando la economía del Perú, etc., de tal manera que seremos un País del Primer Mundo para el 2,021

NO HAY RAZÓN PARA ESTA DEMORA SI:

1.- Está aprobado por la Ordenanza Regional con Rango de Ley N0. 001-2008-CR-RL del 12/03/2008.

2.- Está notificada por Oficio No. 087-2009-GRL/PRES del 23/02/2009 del Pdte. del Gobierno Regional de Lima, la aprobación de la Propuesta presentada por CODESU S.A.C. con carta del 11/03/2008 con 55 folios, técnicamente sustentado por los Estudios de los Perfiles Económico Financiero, Medioambiental, Ingeniera, etc. listo para hacer los Estudios de Factibilidad presupuestado en US $ 225 Millones cuando se firme el Contrato de Concesión y con la carta de CODESU 02/03/2009 se acusa recibo de esta aprobación y de acuerdo a ley, publicó esta aprobación en el Diario Oficial El Peruano y en La Republica, cumplida los plazos de Ley, no habiendo competidores ni opositores, quedó como Postor único, expedito para firmarse el citado Contrato de Concesión.

3.- Se tiene a disposición desde el 2008, a los inversionistas a través de Fasken Martineau de Canadá, interesados en invertir US $ 22,000 Millones, podemos ver su oferta en la última carta entregada en Toronto al Presidente Ollanta Humala el 08/04/2008 firmada por el Honorable James Peterson que mostramos su Currículo.

4.- La Autonomía, Autoridad y Competencia Descentralizadas del Gobierno Regional de Lima para ejecutar este Proyecto y firmar el Contrato de Concesión, está amparada por las normas de nuestra Constitución, por la Ley de Regionalización y otras Normas, así como la Ley 26917 del 22/01/1,998 que propicia el desarrollo de los servicios de transporte, dispone entre otros: “elimínese toda exigencia o formalidad que constituya barrera de acceso al mercado de servicios de transporte”, esto esta corroborado por las comunicaciones de la PCM (Pdte. PROINVERSION) Of. 2362-2010-PCM/SG del 29/04/2010, APN (Autoridad Portuaria Nacional) Carta 041-2010 APN/PD del 11/05/2010 y el MINAG del 22/06/2010 que se anexan.

SIN EMBARGO EL PRESIDENTE REGIONAL DE LIMA 2011-2014 NO HA CUMPLIDO CON TODO LO EXPRESADO ANTERIORMENTE

1.- En todo momento ha trabado la ejecución del Proyecto y no ha facilitado la entrada de la inversión, no obstante que le solicitamos en más de una oportunidad que reciba a la Representante de los inversionistas canadienses, asimismo varias veces le hemos dirigido cartas para iniciar las negociaciones y le hemos presentado los Proyectos de Contratos de Concesión y solo hemos recibido silencio e inacción ósea “hielo” total, así ha obstruido el Proyecto.

2.- En vista de estas “barreras de obstrucción”, cansados del “hielo” nos presentamos en Huacho a una Audiencia Pública del Gobierno Regional el 16/07/2013 y al recibir evasivas del Pdte. Regional, solicitamos que una Comisión analice el porqué de la demora en ejecutar el Proyecto aprobado y así en dicha Audiencia, fue nombrado la Comisión con la Presidencia del Gerente Regional y este en la primera Sesión de la Comisión, al preguntársele porque tanta demora, nos dijo que ellos no habían recibido el Expediente Técnico del Gobierno Regional anterior, inmediatamente en pocos días, reconstruimos el expediente técnico completo con fotocopias, mostrándoles los originales para que lo fedateen, pero les dijimos que el expediente o fue escondido o fue sustraído, en ambos casos son delitos punibles y que deberían denunciarlos, sin embargo no tenemos conocimiento que lo hayan hecho, todo esto está en la carta de CODESU S.A. del 08/01/2014 anexa.

DESCUBRIMIENTO DE ACCIONES ILEGALES QUE ATENTAN CONTRA EL PROYECTO

1.- El Ministerio de Energía y Minas promulga la RM-271-2013-MEM-DM del11/07/2013, NO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO según Constancia de Editora Perú del 29/01/2014, lo cual es una flagrante violación Constitucional y de hecho dicha Resolución es NULA IPSO JURE, dónde pretende adjudicar directamente a Quimpac S.A. 15,641.02 Hectáreas (áreas que están consideradas en el Proyecto del Megaterminal Multimodal Bahía Punta Salinas para el Desarrollo Urbano Portuario), EVIDENTEMENTE CON INTENCIÓN DE OBSTRUIR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADEMÁS DE QUE PARA EXPLOTAR LA SAL NO SE NECESITA MAS DE SOLO UNAS DIEZ HECTAREAS, QUE CON EL “HIELO” DEL PDTE. REGIONAL, CONSTITUYE UNA ESTRATEGIA LESIVA A LOS INTERESES DEL PERU, QUE HA OCASIONADO UNA OBSTRUCCIÓN, QUE HACE LA PRESIDENCIA DE LA REGION LIMA 2011-2014 CON SU SILENCIO, INACCIÓN, INCUMPLIENDO LAS FUNCIONES QUE LE MANDA LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, EN UNION CON LA EMPRESA QUIMPAC Y LA COLABORACIÓN DEL MEM QUE PRETENDE INCONSTITUCIONAL E ILEGALMENTE, ADJUDICAR DIRECTAMENTE UNA INMENSA AREA DE TERRENO BLOQUEANDO EL PROYECTO, ESTAS ILÍCITAS ACCIONES DEBEN TERMINAR CON LA SALIDA DEL PDTE. DE LA RRLL 2011-2014 QUE POR FIN TERMINARAN EL 31/12/2014.

HEMOS DEMANDADO LA NULIDAD DE ESA LESIVA RM-271-2013-MEM-DM A LOS INTERESES NACIONALES CON NUMEROSOS ESCRITOS, ADJUNTAMOS EL ÚLTIMO CON CARGO No. 2412644 DEL 11/07/2014, SIN RESULTADOS HASTA LA FECHA.

2.- ANEXAMOS UNA AYUDA MEMORIA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ADJUNTOS, PRESENTADA A LA PCM 08/04/2014 CUANDO ERA PREMIER EL SR. RENE CORNEJO, DONDE DENUNCIAMOS TODOS ESTOS ACTOS INCONSTITUCIONALES E ILEGALES, SIN RESPUESTA HASTA AHORA, LO QUE CONFIGURARÍA DELITOS DE CORRUPCIÓN.

Estamos tan jodidos que presidente Vizcarra anunció que la empresa peruana Volcan y la china Cosco Shipping Ports Limited firmaron un acuerdo para la construcción de un terminal portuario en Chancay, con una inversión de US$ 3 mil millones, muy inferior a la inversión canadiense???