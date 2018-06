Es el segundo país del mundo en aprobar el cultivo y el uso recreativo de cannabis en todo su territorio.

“Ha sido demasiado fácil para nuestros jóvenes tengan acceso a la marihuana – y para los delincuentes beneficiarse de manera con esto. Hoy hemos vuelto esto. Nuestra propuesta para legalizar y regular el uso de marihuana acaba de pasar en el senado”. Era ya la madrugada de hoy, cuando el primer ministro canadiense anunció el hecho histórico: Canadá es el segundo país del mundo en aprobar el uso recreativo de cannabis en todo su territorio. El Uruguay fue el primero en hacerlo, en 2013, mientras que sólo algunos Estados de los Estados Unidos lo permiten, pero no a nivel nacional.

El Cannabis Act, aprobado ayer por la noche en el senado canadiense con 52 votos a favor y 29 en contra, va a permitir controlar cómo esta droga ligero puede ser cultivada, distribuida y vendida, en principio ya a partir de septiembre. Esto es porque se espera que el documento reciba la aprobación real ya esta semana, entonces corresponde al ejecutivo liderado por Justin Trudeau fijar una fecha para la entrada en vigor de la ley.

It’s been too easy for our kids to get marijuana – and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018