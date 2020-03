Camión volquete Mercedes-Benz Actros 4148 AK (8×8 / 4)

Amantes Del cine, relájese: no se trata de la comedia homónima sino de un camión de construcción, el más buscado en el mercado europeo. Ahora has adivinado: por supuesto, a la vista – Actros Bau. Es él quien personifica el pináculo de la innovación, el prestigio y la comodidad, es sus propietarios envidian a los competidores directos e indirectos y es él el héroe de los informes estadísticos y los informes entusiastas.

Ya hemos escrito sobre las muestras del timón de este portador de estrella cromada (ver ” el Rey en spetsovke»; “¿Un referente del Rob de construcción?”), pero hoy el caso es especial: tenemos a nuestra disposición un Mercedes-Benz Actros 4148 AK con fórmula de rueda 8×8/4. Y con una carga completa, no solo viajará a campo traviesa, sino también a través de la autopista:

Ocho por Ocho

Este Esquema es hoy en día uno de los más raros para los camiones del sector de la construcción con un peso total de más de 18 T.al menos, esta afirmación es válida para siete países de Europa.

Por ejemplo, en Francia, el segmento de autos con fórmula de rueda 8×4 es el doble del segmento de camiones 6×4, y los esquemas como 8×6 u 8×8 son generalmente exóticos.

En Italia, el dominio de 8×4 es tan obvio que el resto del sector en su contexto simplemente palidece, y 6×6 está ausente como clase.

En el Reino Unido, también en gran honor, los “constructores” de 8×4, pero 8×6 y 8×8 en realidad no están representados de ninguna manera. Incluso en los países bajos, donde no hay discriminación contra los camiones pesados y los mezcladores de concreto, los camiones 8×4 son más grandes que las técnicas del resto de las fórmulas de accionamiento (excepto 4×2) combinadas. Por cierto, los países bajos están en el primer lugar en el número de camiones volquete 8×8 / 4.

En Bélgica, el número de cargas pesadas con dos puentes motrices en un Esquema de cuatro ejes es idéntico al número de máquinas 6×4, y esto se debe a una proporción modesta de 6×6 y una capa de 8×6 y 8×8 casi insignificante.

En España y Alemania, la imagen es simétrica: hay segmentos de 8×4, 6×4 y 6×6 equilibrados, pero 8×8 constituyen una pequeña capa intermedia. No es de extrañar que Actros 4148 AK (8×8/4) en Rusia aún no esté certificado.

Inspección de control

En la especificación de prueba Actros Bau, existen 46 códigos estándar y 69 códigos opcionales. Si tenemos en cuenta que un código a veces incluye hasta 5 elementos puede imaginar el nivel de equipamiento de este camión volquete.

Lo primero que hice fue prestar atención a los deflectores de esquina. Algo que no recuerdo de tales dispositivos aerodinámicos en versiones anteriores de Actros Bau. Y el hecho es que el nuevo automóvil está diseñado no solo para el trabajo progresivo en la cantera, sino también para el movimiento en las carreteras públicas.

Probablemente, de ahí el dibujo de neumáticos de carretera. Para las carreteras de asfalto, es lo que se necesita. Pero en la arena, me temo, cómo no lamentar la falta de Suelos desarrollados. Sin embargo, no compro este auto para uso personal y no es la temporada para que gire en el sitio de construcción…

Bajo el vientre de un “constructor” de élite, solo un ciego no notará la brillante protección de metal blanco del radiador, el cárter de aceite del motor y los elementos de dirección. Para Actros Bau en la versión del camión volquete, este es un equipo estándar, para otras modificaciones, una opción. Tres milímetros de acero inoxidable – una buena guarnición de la fuerza: él y el frente carga no críticamente, y el material costoso guarda como madre del niño nativo

Hay una parrilla protectora debajo del tanque de combustible. Este equipo es opcional para todos los modelos con un tanque de aluminio de 280 litros y un “barril” de acero de 300 o 400 l. El escudo de Acero está Unido para que pueda limpiarse fácilmente de la suciedad debajo de la barriga.

Pero el lastre acumulado entre él y el tanque de combustible no es fácil de eliminar: un espacio demasiado pequeño: en tal “garganta” puede abrirse camino a menos que el chorro de una Lavadora a presión.

Los soportes de goma del reposapiés inferior solo para el aficionado parecen endebles y”poco convincentes”. De hecho, ellos y el elefante sobrevivirán. Pero lo principal no es su capacidad de carga, sino la capacidad de cambiar de posición sin dañar cuando se encuentra con un obstáculo. Además, las” estrías ” no temen la corrosión. Con el fin de ahorrar y atraer a los clientes, el “estribo” oscilante se realiza indistintamente con los escalones Actros de la generación anterior.

Evalúa la nueva decisión sin demora e inmediatamente entiendes si es exitosa o no. Aquí están los escalones superiores acanalados con agujeros voluminosos en toda la superficie: la decisión es sabia. En combinación con los pasamanos alargados, facilitan la entrada y salida del automóvil. A partir de ahora, el conductor no necesita ser un acróbata al salir al andamio frente a la carrocería, y gracias por eso a aquellos que rodearon el perímetro de la cabina con un pasamanos de acero. Navegar ahora es más conveniente, más rápido y más seguro.

En la parte posterior de la cabina hay una linterna-proyector, a juzgar por la vista – bastante potente. Lo enciendo, pero no puedo determinar el “alcance”, soleado. El instructor convence a sentarse en la cabina, asegurando que la linterna proporciona una visibilidad adecuada en la oscuridad. Al menos, puedes ver la carga en la parte trasera. Bueno, de lo contrario, no quiero creer en parámetros redondeados como un punto de luz en un área de 5×10 m.

Las rejillas protectoras de los faros delanteros de Actros Bau son de acero, pintadas con pintura negra mate. Parecen monolitos, siempre inseparables con los faros. Pero eso es un engaño de la vista: las abrazaderas de liberación rápida permiten el acceso a los difusores sin un destornillador y otras herramientas. Simplemente se inclinan hacia abajo y no interfieren con lavar el vidrio con agua o limpiar con un paño húmedo. Las luces traseras también están cerradas por una rejilla horizontal, que se empuja fácilmente hacia un lado.

Lo que es realmente impresionante es el tubo de escape montado verticalmente, ajustable en altura y dirección. La parte de acoplamiento incluye secciones de extremo e intermedio con dos abrazaderas de acero. Están hechos de acero inoxidable y permiten elevar la parte superior de la tubería hasta el máximo permitido 4 m.Si es necesario, puede exponer casi cualquier nivel, ajustándolo a la carrocería instalada.

Desde los dispositivos básicos, observaré EL ABS desconectable, el sistema de compensación de carga de los ejes delanteros, el volante multifuncional, la lámpara de iluminación de la escalera de la cabina, la red antimosquitos frente al radiador.

Entre las opciones importantes se encuentran la parte frontal del bastidor reforzada para la instalación de equipos adicionales, el compartimiento con cierre con baterías de bajo mantenimiento, la preparación para la instalación de la estación de Radio. De interés son el embrague reforzado, el Sensor de lluvia con encendido automático de los faros, la persiana solar en la ventana de la puerta del conductor, el tanque de combustible de 400 litros con Cerradura, etc.

Paquete de viaje

Para admitir, antes de esta frase, asocié un conjunto de alimentos en trenes de larga distancia: galletas, queso, salchicha ahumada, yogur, té, café, etc. Pero para los propietarios de equipos de construcción y aquellos que trabajan en ella, esta definición habla de opciones útiles para mezcladores y camiones volquete.

En el caso de Actros Bau, el paquete de viaje mejorado incluye guardabarros acortados con solapas plegables, rejillas metálicas extraíbles en las luces traseras, deflectores laterales de plástico y una barra antideslizante trasera plegable. Proporciona una alta ubicación de las luces traseras, lo que las protege de daños durante la carga, descarga y maniobra en el sitio de construcción.

La protección adicional de los componentes evita los costos de reparación y reduce los camiones simples. Por lo tanto, junto con la función estética, también cumple el papel de guardián de la funcionalidad.

Tamaño pequeño

El trabajo en la construcción, incluso al volante de un camión volquete moderno, no se puede llamar fácil. Requiere del conductor una concentración constante, la tensión de las fuerzas mentales y físicas. Es por eso que la cabina de serie Actros Bau está hecha con el máximo nivel de confort posible.

Por supuesto, comparar una cabina con un Apartamento pequeño parece una tontería. Pero no puedo hacer nada: he pasado más de un año en condiciones extremadamente estrechas, porque el espacio vital y su idoneidad para la vivienda y el trabajo personalmente para mí no es un sonido vacío.

En el Suelo hay alfombras “de larga Duración” hechas de goma resistente al aceite. Esta es, por supuesto, una opción, pero sin ella, no puedo imaginar el interior del “constructor” alemán con todo el deseo. En el panel frontal hay una toma de corriente para conectarse a la línea principal con aire comprimido y, naturalmente, una pistola de aire comprimido. ¡Qué caso! Cualquier polvo y el exceso de agua se pueden purgar al aire libre. Y de pie junto a la cabina puede limpiar los zapatos manchados.

A la izquierda y a la derecha a medida que avanza, hay nuevas viseras antideslizantes. Son tan prácticos y convenientes que es muy difícil imaginar algo más perfecto. Desde el asiento del conductor, puedo ajustar la altura de la instalación, protegiendo mis ojos de los deslumbrantes rayos del sol. Las viseras no crean reflejos y, lo que es más importante, no bloquean la vista en la parte superior de los Espejos Retrovisores exteriores.

La comparación con el Tamaño pequeño se intensifica cuando el instructor sentado a mi derecha coloca una mesa pequeña y coloca papeles sobre ella. Antes de la prueba de manejo, debe completar la hoja del conductor, firmar por las medidas de seguridad, y solo entonces puede comenzar a conducir. La mesa plegable desapareció tan rápido como apareció, y solo me quedaba soñar con el momento en que podría probar este “mueble” a la hora del almuerzo. La mesa no me decepcionó.

Carrocería Meiller

En todas las unidades de prueba del buque insignia de construcción Mercedes-Benz, tuve que lidiar exclusivamente con las carrocerías de camiones volquete de la marca meiller. La marca es digna, una de las mejores, pero ¿por qué exactamente?

La respuesta a esta pregunta fue dada voluntariamente por un instructor alemán. Resulta que los clientes privilegiados prefieren tratar con proveedores verificados y no están acostumbrados a correr de una marca a otra. Los desarrollos en el Servicio y la reparación, los contratos de Servicio con los CIEN de marca, la experiencia operativa y mucho más también afectan. Además, los nuevos productos meiller se distinguen no solo por el color y el índice digital del producto. Se han introducido varias mejoras en el diseño de la plataforma de descarga de tres vías con dimensiones internas de 6000x2300x900 mm.

Por ejemplo, el tablero trasero, como los laterales, con una altura de 1100 mm, comenzó a ajustarse más densamente al borde de la carrocería, lo que significa que el riesgo de caer en una multa debido al Suelo de asfalto se redujo significativamente. Qué, qué, y las multas en Europa son impresionantes.

El tablero se ha vuelto más resistente al desgaste y, sobre todo, en los puntos de acoplamiento con la “primicia” principal, alargada en 100 mm: simplemente no la perderá. Los lados con un grosor de 4 mm recibieron un perfil reforzado de acero VS 100.

Los ingenieros lograron que el cuerpo del camión volquete con un grosor inferior de 8 mm se elevara a un ángulo más grande. Esto garantiza una mejor autolimpieza de la superficie de las cargas a granel transportadas.

Sin embargo, la bandeja de volumen se hizo más ancha. Y para no tener la tentación de sobrecargar el automóvil, la altura de los lados se redujo en 40 mm. por lo tanto, las dimensiones de la nueva carrocería se optimizaron en todas las direcciones.

Los desarrolladores de meiller tampoco se olvidaron del sistema Bordmatic: desde 2009, el esfuerzo de cierre se ha duplicado. Esto es cierto para las malas condiciones climáticas, en las que los camiones de construcción a menudo funcionan.

En el producto, se mejoró el enrollado de la lona en el lado delantero. Parece una pequeña cosa, pero distrae menos al conductor. Los expertos notan el mantenimiento ligero de la carrocería con el panel trasero caído. Yo mismo no pude verificar esto, ya que simplemente no había ningún lugar para verter escombros pegados.

En mi caso, el camión volquete estaba equipado con una cabina M con una pared trasera recta y una gran ventana trasera. Probablemente tenga sentido. Pero en mi carrera en este auto, no trabajé, y el tablero delantero de la carrocería con una altura de 1300 mm cerró toda la revisión.

La carrocería del camión volquete está instalada por especialistas en superestructuras de construcción directamente en la fábrica de Wert AM Rhein. Su lugar de “boda” es un marco flexible en torsión y rígido en flexión. Se ensambla a partir de vigas de acero longitudinales y transversales y, según los ingenieros, puede soportar cargas notables.

Por cierto, en la fabricación del marco, además de la soldadura, se utilizan conexiones roscadas bastante fuertes. Este es el resultado de un análisis de la experiencia operativa en varios países.

Compensación de carga

Un gran desafío para la construcción de cuatro ejes es aumentar la carga en el eje delantero cuando se conduce en terrenos irregulares. Esto reduce la vida útil de las piezas y, a menudo, conduce a una reparación prematura del tren de rodaje. Pero Actros Bau tiene este problema encontrado una solución. El automóvil recibió la función de compensación de carga del eje delantero.

Hasta hace poco, cada irregularidad u obstáculo en el camino significaba una reducción de la carga en un eje con un aumento simultáneo de la carga en el resto. Y si esto no era crítico para los ejes traseros principales, entonces el segundo eje delantero presentaba un problema. En Actros Bau, el sistema de compensación de carga axial elimina tal injusticia.

Es cierto que esto sucede si la altura de la irregularidad no excede 100 mm. en Este caso, la carga en ambos ejes delanteros se distribuye uniformemente, lo que garantiza un contacto adecuado con la superficie.

Fiable ” OHM»

Durante la prueba, pude comparar alternativamente dos modificaciones de los Actros Bau de cuatro ejes: 3244 (8×4) y 4148 (8×8/4).

En el primero recorrí solo unas pocas decenas de kilómetros y, por lo tanto, se tratará principalmente del segundo, equipado con un motor V-forma de 6 cilindros OM 501 LA con un desplazamiento de 11,9 l y una potencia de 476 HP. Los representantes de la firma afirman que, en comparación con la tecnología de recirculación de gases de escape EGR utilizada por los competidores, es posible lograr un ahorro de combustible de hasta 7 %. Y aunque esto está confirmado por los resultados de las pruebas de publicaciones especializadas europeas, no estoy listo para suscribirme bajo tal afirmación. Además, el consumo de combustible con una carga de 32 T en la ruta de la autopista no era pequeño…

Al mismo tiempo, el motor Mercedes es digno de las críticas más positivas. Es tirando, de poco ruido, confiable. A juzgar por las historias de los probadores, no hubo caso de que durante las carreras de control, la unidad de potencia creara problemas críticos. Los accesorios fallaron, la electrónica falló, incluso se produjo un” estornudo ” al repostar combustible diesel de baja calidad. Pero para que el motor comience a “fallar” de ninguna manera, esto no fue así en la práctica a largo plazo de los probadores. Incluso los transportistas que han tratado con el OM 501 LA en otros modelos emblemáticos no regañan el motor por nada.

Cabe destacar el trabajo del motor en combinación con el cambio mecánico de 16 velocidades G230-16. Funcionan bien, no hay quejas sobre este tándem. El dispositivo de encendido de engranajes Telligent EPS los cambia de forma rápida y sencilla, y lo más importante, sin errores ni “aperitivos”.

Errores o defectos?

Desde los primeros minutos de estar al volante del Actros Bau, el automóvil quiere ser elogiado y elogiado, pero solo dura hasta la primera subida. Al congelarme en un montículo esperando una ventana en la carretera principal, me sorprendió desagradablemente cómo el tiempo de activación del llamado sistema de retroceso era fugaz. Mercedes me habló de tres segundos durante los cuales la presión de trabajo se mantiene al presionar el pedal del freno y quitar el pie de él en la línea principal. De hecho, la ayuda de la automatización no duró más de un segundo. Y por lo tanto, al salir de la carretera principal desde la empinada contienda, permití un pequeño deslizamiento hacia atrás. En una cantera de construcción, esto no haría ninguna diferencia. ¡Pero no estamos en la carrera!

El motor se desenrolla suavemente, obedientemente, y el nuevo cambio no produce ningún empuje. Al acelerar, la flecha del tacómetro normalmente se eleva suavemente hacia arriba y se inclina rápidamente hacia abajo, contando marcha tras marcha. Pero ya en el modo de crucero de 50 km / h permitido para la localidad, las revoluciones parecen bajas. Comparto mis ideas con el instructor, y él explica: todo se trata de optimizar la transmisión. Gracias a las nuevas, las llamadas relaciones de transmisión largas del puente motriz, se logró reducir las revoluciones de marcha. El par se hizo más grande y, al mantener las características de conducción, el consumo de combustible disminuyó.

La suavidad del funcionamiento del camión volquete cargado es excelente. Solo cuando no se mueve, se escucha un sonido metálico desagradable extraño desde debajo del carro trasero. Es posible que el coche de prueba ya haya obtenido de la falta de profesionalismo de los conductores sentados al volante. O tal vez, debido a la explotación intensiva con la carga máxima, algún tipo de “hierro”capituló. En cualquier caso, este “solo” no se puede perder más allá de las orejas.

Al mismo tiempo, no olvidemos las ventajas de la suspensión neumática con un sistema electrónico de ajuste de nivel Telligent, que, por desgracia, no estaba equipado con nuestro pupilo. Por cierto, el panel de control de la suspensión neumática ahora está equipado con una nueva iluminación. Se supone que los LEDs blancos son claramente visibles en el fondo negro de la pantalla por la noche. Pero como la prueba se llevó a cabo durante el día, no pude disfrutar de la eficiencia de las lámparas LED incluso en otras máquinas.

No hay quejas sobre los nuevos Espejos esféricos: muestran todo lo que el conductor necesita para maniobras seguras. No juzgo la resistencia de los carenados de plástico a los arañazos, y ¿es esto tan importante para alguien que trata con arena, grava y escombros todos los días?..

Telligent – ” Intelligent»

Otra primera generación de Actros nos enseñó a la palabra sabia Telligent. Hoy en día se asocia con la electrónica a bordo, en particular con el sistema de control de frenos. En ambos ejes del camión volquete, encontré tambores tradicionales. La máquina necesita cerebros electrónicos para garantizar el tiempo de disparo más corto y el desgaste uniforme de las almohadillas. Esto garantiza la seguridad en la carretera y reduce el número de llamadas forzadas al concesionario.

Como resultado, Telligent también tiene una función de pista. Cuando en un descenso prolongado, me excedí en el uso de frenos de trabajo, el sistema activó la alarma de sobrecarga. Así que la electrónica recomendó cambiar el estilo de control, lo que hice.

Al hurgar en el sitio donde comenzó mi prueba de manejo en la autopista, me sorprendí pensando que estaba listo para cambiar a otro camión y repetir la ruta recorrida. Sí, qué repetir allí, estaba listo para ir por un camino desconocido. Lo principal es que un compañero confiable de Actros Bau esté cerca.