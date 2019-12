Comer sin peso en la conciencia y, al mismo tiempo, quemar algunos kilos extra – ¡este es el sueño! Bienvenido al mundo encantado de las calorías negativas.

Llevan la etiqueta de “calorías negativas”, pero tienen calorías (pocas, muy pocas). Los alimentos con calorías negativas son aquellos que tienen un bajo valor calórico, un alto contenido de fibra y una tremenda capacidad de acelerar el metabolismo, ayudando en el proceso de pérdida de peso.

Y esa capacidad se debe al hecho de que, en el acto digestivo, necesitan gastar más energía de la que proporcionan.

¿Pero dónde están esas “milagrosas” calorías negativas? En una amplia gama de alimentos cotidianos, como la piña, que acelera el proceso digestivo y, por tanto, facilita el adelgazamiento.

También el té verde, el té de hibisco, el jengibre, la avena y las semillas de lino son ejemplos de alimentos con calorías negativas, dice la experta. Pepino, quinua, ciruela seca y pimienta pueden, y deben, incluirse también en la alimentación.

A finales del año pasado, el chef Rocco DiSpirito publicó un libro dedicado únicamente a este tipo de alimentos. En “The Negative Calorie Diet: Lose Up to 10 Pounds in 10 Days with 10 All You Can eat Foods”, el chef y experto en alimentos saludables da a conocer a aquellos que, a su juicio, merecen destacarse en los 10 primeros alimentos con calorías negativas.

Almendras, manzanas, apio, verduras crucíferas, pepino, hojas verdes, pimientos y berenjenas son algunos de los ejemplos.

El Sitio Web daily Healthy Alerts también se ha dedicado a los alimentos con calorías negativas e incluye los espárragos, la coliflor y la Mamón Papaya. La nutricionista Fabiane ajena también incluye la sandía y la lechuga.