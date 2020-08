La Gerente General de la empresa R & G Seguridad e Higiene Industrial SAC. Pola Guanilo Alvarado denunció que el Teniente Alcalde de la Municipalidad de Ventanilla Cesar Pérez Barriga extorsionó a representantes de su empresa.

“Primero lo que dicen es que nos cerraban porque no se había pagado los impuestos,arbitrios y prediales, sobre todo los impuestos que según ellos habían aumentado, nosotros veníamos al día, veníamos pagando al día hasta el 2019, habíamos cancelado todos nuestros impuestos”.

Pola Guanilo dice: “…pero de la noche a la mañana nos llevaron un estado de cuenta, teníamos el estado anterior donde puedo demostrar, que pagábamos al rededor de veinte mil soles a veinte dos mil soles y luego nos sacaron un nuevo estado, colocándonos según la fiscalización que habían hecho, la diferencia, los intereses, pero retroactivos desde el año 2015. Esto hace que nos pidan pagar 531 mil soles de uno de los lotes de R&G , luego nos mandan otro estado adicional, donde tenemos más o menos 82 mil 988 soles, entonces, de noche a la mañana nos crearon impuestos que antes no teníamos”

“El señor Cesar Pérez Barriga se reúne con el señor Pablo Cateriano y nuestro abogado Martín Valdivia ha los cuales, a los dos les pide donación de mascarillas… y llegar a un acuerdo para poder pagar los impuestos, entonces nos hacen un cronograma al día siguiente, y nos remiten, en este caso, de los 80 tantos mil nos bajan a 41, en caso de un lote, pero nos ponen como cuota el 24 de julio pagarlo, si pagábamos nos mencionaron que retiraban los cargos de la empresa y lo mismo paso con el otro lote que era de un monto mayor que nos hicieron pagar alrededor de 109 mil soles, la cuota total se redujo de 500, 500 treinta y tantos mil se redujo a la mitad, 218 mil, entonces, realmente es increíble como una autoridad pueda permitirse el hecho bajarse impuestos… yo no sé como una autoridad pueda bajar a la mitad de los impuestos y eso le permite extorsionar…”

Pola Guanilo Alvarado nos dice como empezó su empresa y cual es la meta:

“…en este grupo de R&G trabajamos 480 personas en estos ambientes y también trabajamos con las MYPES, con 16 MYPES más o menos y en las MYPES tenemos 400 puestos de trabajo adicional, directamente podría decirse que R&G da unos 880, 900 puestos de trabajo directamente”.

“Nosotros fabricamos indumentaria descartable para uso alimentario y uso médico, fabricamos los gorritos descartables, las mascarillas, los respiradores, los mandilones, los mamelucos, ropa de PVC, trabajamos mucho la tela no tejida de Polipropileno”.

“Puedo yo tener un sueño y una idea junto con Jonny que es mi esposo, con el que formamos la empresa, pero no se puede armar una empresa sino soñamos todos en grupo, entonces esto es una fuerza en grupo, no somos dos, somos 480 personas que buscamos un mismo fin, el hecho de crecer, el nivel de vida acá mejore y lo que buscamos es que nuestro producto sea tan excelente, que pueda ser exportado a muchos países en el mundo, no solamente queremos atender la demanda del Perú y no queremos existir, existir pero afianzados de una vez en el exterior, que esa es la idea, juntos podemos hacerlo”… “Al costado de las MYPES que tenemos que ir jalando y que también se vuelvan medianas empresas, creo que el encadenamiento productivo es vital para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de todo, porque todos queremos un desarrollo mejor”.