Canal internacional Peruvians TV New York – PTVNY, dirigida a la comunidad peruana en el extranjero, especialmente a quienes residen en los Estados Unidos, realizó una entrevista al abogado peruano Iván Torres La Torre, para dialogar sobre la coyuntura política peruana camino a la segunda vuelta electoral. La entrevista se realizó el día de 5 de mayo del presente año.

