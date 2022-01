Congresistas quieren su propio diario oficial

By

Congresista de Avanza País, Alejandro Cavero presenta un proyecto ley para crear el Diario Oficial del Congreso. Afirma que su propuesta no será para la creación de un medio donde se emitan opiniones o propaganda en favor del Poder del que forma parte.

Para sustentar el proyecto de ley recurre al cuentazo de siempre, que no se generaría un gasto adicional, ya que el nuevo medio saldría a partir del presupuesto asignado al Congreso.!!!

“He presentado el proyecto con la finalidad de que el Congreso tenga autonomía en la publicación de sus normas, y para tener un mecanismo virtual y gratuito para garantizar su acceso. Este no es un diario de opinión ni mucho menos de propaganda para el Legislativo”.

Falso de toda falsedad, este parlamentario no sabe lo que dice. Lo que sucede es que los vagos del Congreso no saben como tirarse los recursos del Estado. Quién será el director, editor, redactores, correctores, fotógrafos, diseñadores, responsable de la página digital, etc?

Lo más curioso es que el Congreso de la República ya gasta en publicaciones de boletines y suplementos? No pueden con un boletín, como van hacer para editar un periódico digital, sin saber los costos de producción? Otra planilla dorada igual que el diario Oficial El Peruano, con 359 trabajadores para sólo 1,000 ejemplares diarios?