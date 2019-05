Explorador estadounidense rompió el récord mundial de buceo: bajó 10.927 metros por debajo de la línea del mar, en el fondo de la fosa de las Marianas, en el Pacífico. Descubrió nuevas especies marinas, pero también encontró plástico y basura humana.

Casi 11 kilómetros de profundidad. Además de nuevas especies de animales, el explorador estadounidense Victor Vescovo descubrió también una bolsa de plástico, envolturas de caramelos y rocas de colores vibrantes. ¿Son químicos?

Victor Vescovo bajó al punto más profundo del planeta Tierra en el sumergible “el factor límite”. Al entrar en la depresión Challenger, el equipo cree haber descubierto cuatro nuevas especies de crustáceos, similares a camarones.

En la expedición, que tuvo lugar el 1 de mayo, Vescovo y el equipo hicieron cinco buceos en 12 horas. También se han lanzado medios robóticos sobre el terreno para explorar las inmediaciones del lugar.

“He visto cosas muy interesantes en el fondo”, dijo el norteamericano al final del buceo, citado por la BBC.

“Es casi indescriptible el entusiasmo de todos nosotros por haber logrado lo que acabamos de hacer. Este sumergible y su nave nodriza, junto con el equipo de expedición extraordinariamente talentoso, llevaron a la tecnología marina a un nuevo nivel ridículamente superior de buceo en la zona más profunda y más dura del Océano”, comentó el estadounidense.

El sumergible en el que el explorador se sumergió tiene cabina con control de presurización, 4,6 metros de largo y 3,7 metros de altura, capacidad para dos personas y fue construido por Tritón Submarines.

Durante la expedición, se vieron pepinos de mar y formaciones rocosas “de colores vibrantes”, que, sin embargo, pueden ser depósitos químicos, admite el investigador.

El viaje formó parte de una misión titulada “Five Deeps Expedition”, cuyo objetivo es realizar mapas detallados de los cinco puntos más profundos de los océanos.

Thrilled to announce the success of our Fourth Dive to the DEEPEST point on the planet. https://t.co/f9urYVYbap

— The Five Deeps Expedition (@FiveDeeps) May 13, 2019