Su investigación no solo es importante para la ciencia; está allanando el camino para prácticas de conservación más inteligentes. Después de todo, cuanto más sepamos sobre la vida marina, mejor podremos protegerla.

En los últimos años, destinos como Tailandia y Maldivas han hecho que esta colorida experiencia esté disponible para los no buceadores a través del snorkel fluorescente. «Algunos arrecifes en las Maldivas son bastante poco profundos, por lo que el buceo fluorescente puede ser tan agradable como el buceo fluorescente», dice Ahmed Mujthaba, propietario de Mujavaz Scuba and Travels. Mujthaba señala que la distancia de la contaminación lumínica hace que los tonos biofluorescentes sean más vibrantes.

Según Gruber, las inmersiones fluorescentes y los viajes de snorkel hacen que incluso los arrecifes y lugares de buceo más familiares parezcan nuevos. «Las personas que piensan que han visto el océano y lo conocen bien, de repente simplemente están encantadas», cuenta. Señala que este vistazo detrás de la cortina, aunque de un color fantástico, no es solo algo que sucede en nuestra inmersión. «Estos animales están compartiendo un secreto con nosotros», dice, y que es nuestra responsabilidad utilizar ese conocimiento para protegerlos.

Buceo fluorescente: Desde paseos en remo sobre aguas brillantes hasta festivales de luciérnagas brillantes, los entusiastas de la naturaleza recorren el mundo para experimentar la bioluminiscencia. Pero este fenómeno atractivo, más frecuente en el verano, no es el único espectáculo de luces fascinante del reino animal.

