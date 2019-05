BT Sport iOS y Apple TV Apps a la Secuencia Final de Champions League en HDR

BT Sport ha anunciado su primer móvil en vivo HDR corriente será la final de la Champions en Madrid entre el Tottenham Hotspur y el Liverpool el sábado, 1 de junio. BT Sport suscriptores podrán ver el partido en HDR a través de la BT Sport app para iPhone y Apple TV.





HDR es sinónimo de Alto Rango Dinámico. HDR videos proporcionar un rango más amplio de colores y luminosidad en comparación con la sub-HDR contenido y el formato también soporta la reproducción de vídeo de calidad en una amplia variedad de tamaños de pantalla.

inicie Sesión-en los suscriptores de la BT Sport aplicación en un iPhone X, XS, XS Max, Apple TV 4K, o iPad Pro (2ª y 3ª generación) será servido con una ficha en la página de inicio para que sepan la Liga de Campeones de fútbol de la final está disponible para ellos. Los usuarios sin un HDR-dispositivo capaz o salido de los usuarios verán el normal icono en la página de inicio sin ninguna referencia a HDR.

AirPlay del partido, los usuarios necesitarán una capaz de TV para ver en HDR. La gran mayoría de 4K Televisores vendidos en los últimos años también apoyo HDR. La aplicación detectará HDR compatibilidad y servir a la corriente adecuada.

la final de La Champions también estará disponible para los no-BT Sport suscriptores de forma gratuita, aunque no en HDR. Que se muestra en el móvil y la gran pantalla de aplicaciones, en BTSport.com y en YouTube. BT Sport en vivo de la cobertura comienza a las 7pm en BT Sport 2 y BT Sport 4K UHD.

Apple debutó HDR apoyo con el “Super Retina display” en el 2017 iPhone X , que se convirtió en el primer HDR pantalla OLED incorporado en uno de los smartphones de Apple.

Apple también enumera el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone XR como apoyo HDR, pero las pantallas de estos dispositivos no son de la misma como la Super pantalla Retina de Apple OLED de iPhones, por lo que cualquier HDR contenido que se reproduce en el 8 o 8 Plus no es cierto HDR.

BT Sport afirma que su live HDR cobertura de la Final de la Champions en un dispositivo móvil es un “primer mundo”, y dice que en el futuro se planea mostrar hasta 70 eventos deportivos de Alto Rango Dinámico por temporada.