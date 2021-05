El presidente de la Comisión Europea anunció que se ha aprobado un contrato para la compra de 900 millones de dosis adicionales de vacunas a Pfizer, con la opción de comprar 900 millones de dosis adicionales.

La Comisión Europea aprobó este sábado un contrato que garantiza el suministro de al menos otros 900 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 con el consorcio BioNTech/Pfizer. El contrato también prevé la opción de comprar 900 millones de dosis adicionales, para un total de 1.800 millones de dosis.

La noticia fue adelantada en Twitter por Ursula von der Leyen: “Feliz de anunciar que la Comisión Europea acaba de aprobar un contrato para garantizar 900 millones de dosis [de vacunas] (+900 millones opcionales) con BioNTech y Pfizer para 2021-2023”, escribió el presidente de la Comisión Europea en la red social.

🇪🇺 vaccination is progressing well.

Now we prepare the next stage in our response:

➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021