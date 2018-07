Un brote de listeriosis, una infección bacteriana causada por listeria, mató a nueve personas y se llevó alrededor de medio centenar de los hospitales, en Europa, entre el 2015 y hasta el día ocho de junio de este año.

El origen del brote estará en vegetales congelados producidos en una fábrica en Hungría. Según la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria se han visto afectados los consumidores en Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

Listeria sweetcorn outbreak warning as nine die: FULL LIST of items removed from Tesco, Lidl, Aldi & Iceland revealed https://t.co/AKhaLPl2Bf pic.twitter.com/LkPAPuH1fE

— Daily Express (@Daily_Express) July 6, 2018