En una votación histórica, los Diputados británicos han tomado el control del Brexit, pero May no está obligada a aceptar sus decisiones. Cuatro respuestas sobre lo que esto significa y lo que sigue.

Este lunes por la noche, La Cámara de los Comunes tiró de la alfombra bajo los pies del Gobierno de Theresa May y, en una votación sin precedentes, los Diputados decidieron tomar el control de la gestión del proceso de Brexit. A partir de ahora, serán ellos los que definan lo que se vota y en qué términos. ¿Camino fácil a un consenso? En realidad no. Las divisiones políticas en el Reino Unido siguen siendo muy profundas y, al final, la primera ministra puede no aceptar las decisiones que salgan del Parlamento, manteniendo el punto muerto.

En cuatro preguntas y cuatro respuestas, sepa lo que ha pasado y lo que puede estar por delante en los próximos días.

¿Qué pasó?

Este lunes, Theresa May se negó a votar por tercera vez su acuerdo sobre el Brexit con la UE, alegando no tener apoyo para aprobarlo en la Cámara de los Comunes. De esta forma, la primera ministra dejó el mensaje de que tendría que usar aún más días para convencer a un número suficiente de diputados a aprobar la solución para el Brexit, hasta la fecha de la salida del Reino Unido de la UE — en teoría, de 12 de abril, si no hay acuerdo, o el 22 de mayo, en caso de que exista un acuerdo aprobado en la Cámara de los Comunes, en las próximas dos semanas y media.

Horas después de la explicación de May, y viendo que los trabajos del Gobierno no avanzan a la misma velocidad que los días en el calendario, los diputados de la Cámara de los Comunes votaron favorablemente una moción que deja en manos de los parlamentarios, el control del Brexit — cuyos trabajos, hasta ahora, eran llevados a la Cámara de los Comunes por la propuesta del gobierno y decisión del speaker John Bercow. Esta es una decisión de última hora y un síntoma de la gravedad de la situación, hasta tal punto que es la primera vez que la Cámara de los Comunes aprueba una resolución de este tipo.

¿Quiénes fueron los diputados que votaron a favor del rescate del caso Brexit?

La propuesta procede de un diputado Conservador y ex ministro, Oliver Letwin. La medida fue apoyada por la oposición, pero también por otros 30 diputados “rebeldes” del Partido Conservador, incluidos tres ministros que dimitieron este lunes por la noche, para poder romper la disciplina de voto. Por lo tanto, esta es la prueba de que, como ya se había visto en ocasiones anteriores, Theresa May tiene cada vez menos mano no sólo en su partido, sino también en el propio gobierno.

Al final, la moción fue aprobada con 329 votos a favor y 302 en contra.

¿Qué pasa desde aquí?

Ahora corresponde a los Diputados proponer diferentes modalidades para el Brexit y someterlas a votación: los llamados votos indicativos. Aquí, en cierto modo, se vuelve al principio en lo que respecta a Londres, pero nunca se olvida todo el contexto que viene de atrás y el desgaste que conlleva para el Gobierno de Theresa May. El miércoles, es probable que los estados miembros establezcan, en cada una de las propuestas, las cuestiones fundamentales de un hipotético Brexit. Es decir, los posibles escenarios: una salida sin Acuerdo, una salida de acuerdo (y qué tipo de acuerdo), un aplazamiento más largo o incluso la celebración de un segundo referéndum.

El presidente de la Cámara de los Comunes dejó claro este lunes que, teniendo en cuenta esta nueva realidad, Oliver Letwin (que ha propuesto esta resolución) debe “asumir el liderazgo del tema” y “garantizar un resultado satisfactorio” tras las negociaciones entre los distintos partidos, escribe el político.

En este momento, los diferentes Diputados ya estarán sometiendo las diferentes mociones a debate y votación en el parlamento. El debate tiene lugar a las 14.00 horas del miércoles. Hay que subrayar que aquí no se trata de aplicar medidas, sino de proponerlas al Gobierno. Por lo tanto, sea lo que se vote el miércoles, tendrá que volver a la Cámara de los Comunes para ser posteriormente objeto de una respuesta del Gobierno. Según el político, esta respuesta no debería llegar hasta el lunes.

¿Está obligado el Gobierno de Theresa May a aceptar las resoluciones adoptadas por los Diputados?

No, porque los votos de los Diputados sólo sirven como sugerencia y no son vinculantes para el Gobierno de Theresa May. La primera ministra aún no se ha pronunciado públicamente después de la toma de posición de los diputados, pero en la prensa británica hay varios informes que indican que, a pesar de Theresa May esté dispuesta a acompañar el proceso de búsqueda de una solución por parte de los diputados, el Gobierno no estará disponible para aplicar cualquier solución que vaya en contra de el programa de gobierno firmado entre el Partido Conservador y los unionistas de Irlanda del Norte después de las elecciones generales de junio de 2017 — y que define la salida de la UE.

¿Qué significa eso? Por el momento, que Brexit es una certeza-y que, como ha subrayado en varias ocasiones Theresa May, a pesar de los cientos de miles de personas que se manifestaron este sábado en Londres, el resultado del referéndum de 2016 es para respetar y el Brexit es irreversible. Y luego, que una solución del Brexit debe cumplir un requisito clave del programa del Gobierno: una vez que sea de la Unión Europea, el Reino Unido no continuará ni en el mercado único ni mantendrá la Unión Aduanera.

Por lo tanto, entre la falta de consenso que existe en el Partido Conservador, parece al menos haber un entendimiento sobre lo que está por delante: o el Reino Unido sale en términos generales del Acuerdo de Theresa May, o el Reino Unido sale sin ningún acuerdo. Esta es la conclusión tanto del ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, como del diputado conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los más firmes defensores del Brexit.

De este modo, como todo está por ahora, sólo se sabe que el Reino Unido saldrá de la UE. Cómo y cuándo, por el momento, sigue siendo el punto de gran discordia.