Las noticias de los planes del gobierno para diluir partes del Acuerdo Brexit generaron alertas silenciosas de Bruselas el lunes y desaliento entre las autoridades de la UE. No puede haber acuerdo comercial si Johnson rompe sus promesas del Acuerdo de separación anterior, dijo la Comisión Europea.

Sus advertencias esta semana son las de un purista de Brexit, y pueden no ser simplemente una táctica de negociación. No puede haber acuerdo sobre los” fundamentos ” del Brexit – dar de nuevo el control al Reino Unido sobre sus propias fronteras y legislación, dijo.

