Brad Pitt fue elegido Mejor actor secundario en la película Érase Una vez… en Hollywwod y Aniston recibió el premio a la mejor actriz en la serie dramática The Morning Show.

Brad Pitt y Jennifer Aniston, que estuvieron casados durante cinco años, tuvieron motivos para celebrar durante la entrega de los Premios Screen Actors Guild (SAG Awards) este domingo.

La ex-pareja se reunió por un momento entre bastidores y las imágenes de su encuentro son de las más buscadas en las redes sociales. La culpa es de la propia organización de premios que publicó un tuit que no tenía ningún mensaje especial, sólo “dejemos esto aquí”. El “esto” son los breves momentos de la reunión.

We'll just leave this here. #sagawards pic.twitter.com/UIjUp2hgrf

— SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020