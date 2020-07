Tres meses después, el primer ministro británico recibió al equipo médico en Downing Street, en un homenaje a los profesionales de la salud que luchan contra Covid-19, entre ellos el enfermero portugués Luis Pitarma.

“Esta tarde, tuve el honor de recibir a los que me cuidaron en el Hospital Saint Thomas en Downing Street, el día en que celebramos el 72 aniversario de nuestro increíble Sistema Nacional de salud [NHS, sigla inglesa]”, dijo Boris Johnson en una publicación en Twitter, donde compartió cuatro imágenes de la reunión.

This evening I was honoured to host those who looked after me at St Thomas’ Hospital at Downing Street, as we celebrate 72 years of our incredible NHS. pic.twitter.com/6LGAzAXZI5

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 5, 2020