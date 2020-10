El momento del regreso de las negociaciones aún no está del todo claro.

“La Unión Europea debe comprender que nos tomamos muy en serio la necesidad de controlar nuestras propias leyes y nuestros propios reglamentos”, advirtió Johnson, afirmando, en particular, firme sobre la soberanía de las zonas de pesca Británicas, un obstáculo recurrente en las negociaciones.

El primer ministro británico dijo hoy que el Reino Unido podría “vivir muy bien” si las negociaciones posteriores al ‘Brexit’ en curso con la Unión Europea no condujeran a un pacto antes del final del período de Transición.

