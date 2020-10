El Presidente de Brasil afirmó, el miércoles, que terminó con la Operación Lava Jato por ya no existe corrupción en el Gobierno para ser investigada.

“Es un orgullo, es una satisfacción que tengo, decirle a esta maravillosa prensa que no quiero acabar con la Lava Jato. Terminé con la Lava Jet porque no hay más corrupción en el Gobierno. Sé que esto no es virtud, es obligación”, dijo Jair Bolsonaro, en una cerámica sobre medidas para la aviación civil, celebrada en el Palacio de la meseta, en Brasilia.

“Somos un gobernador de pecho abierto. Cuando indico a cualquier persona a cualquier lugar, sé que es una buena persona, teniendo en cuenta la cantidad de críticas que recibe en gran parte de la ‘media'”, agregó el jefe de estado brasileño, cuya gestión ha estado marcada por ataques a la prensa.

Las declaraciones de Jair Bolsonaro surgieron después de ser criticado por tomar decisiones que supuestamente van contra los defensores de la Lava Jato, como el nombramiento para el Supremo Tribunal Federal (STF) de Kassio Nunes, juez que supuestamente apoyará a los magistrados que habitualmente imponen derrotas a aquella que es la mayor operación Anticorrupción de Brasil.

Durante la campaña electoral, en 2018, Bolsonaro tejió varios elogios a la Lava Jato y nombró Sergio Moro, reconocido internacionalmente por actuar como juez en la operación, como ministro de Justicia.

Sin embargo, moro renunció al Ejecutivo en abril pasado, después de acusar a Bolsonaro de intentar interferir en la autonomía de la Policía Federal, situación que ahora es investigada por el propio STF.

Las declaraciones de Bolsonaro surgen aún en un momento en que se debate el posible fin de los grupos de trabajo de la Lava Jato, a través de un proyecto de unificación de combate a la corrupción en el país, que promete ser neutral y libre de ideologías.

La conducta de la Lava Jet ha sido cuestionada varias veces, especialmente desde junio del año pasado, en un escándalo conocido como”fuga Jet”.

En la ocasión, el portal The Intercept Brasil y otros míos de la comunicación social comenzaron a divulgar reportajes basados en informaciones obtenidas de una fuente no identificada, de acuerdo con las cuales el ex ministro de Justicia Sergio Moro habrá orientado a los fiscales, indicado líneas de investigación y aplazado decisiones cuando en el momento era el magistrado responsable de analizar los procesos del caso en primera instancia.

Lanzada en 2014, la Operación Lava Jato trajo a público un enorme esquema de corrupción de empresas públicas, como Petrobras, implicando decenas de altos responsables políticos y económicos. Muchos de ellos fueron detenidos y condenados, como el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, que se encuentra actualmente en libertad condicional.