Por 2ª vez: Blue Origin demanda contrato de NASA con SpaceX

Blue Origin de Jeff Bezos demandó a la NASA, congelando efectivamente – por segunda vez – su contrato con SpaceX para el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar, una parte integral del Proyecto Artemisa que eventualmente llevará al hombre de vuelta a la Luna.

A principios de esta semana se sospecharon intenciones de Blue Origin de presentar demandas en desacuerdo sobre el resultado de una oferta impulsada por la NASA para el proyecto, donde compitieron, SpaceX y Dynetics. Hoy (20), estas intenciones fueron confirmadas, lo que provocó que la NASA paralizara “voluntariamente” el proyecto hasta el 1 de noviembre de 2021, como el siguiente tuit, de CNBC:

NASA confirms it voluntarily paused work with SpaceX on HLS, from Aug. 19 to Nov. 1, and notes that Blue Origin agreed to "an expedited litigation schedule" to resolve the lawsuit.

Statement: pic.twitter.com/6rVoGZqE41

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 19, 2021