Bitcoins: qué son, cómo funcionan, dónde comprar y riesgos

Bitcoins: Dos gigantes de la tecnología se reunieron esta semana para discutir las direcciones del uso de bitcoins y la reducción del impacto ambiental de la minería de criptomonedas. El empresario Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, dijo a principios de esta semana que se reunió con el multimillonario Elon Musk, CEO de Tesla, y con Mineros de bitcoin de América del Norte para crear un consejo con este fin.

Bitcoins

Michael confirmó la presencia de los mineros Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon Digital y Riot Blockchain. Todos acordaron «promover la transparencia en el uso de la energía y acelerar las iniciativas de sostenibilidad en todo el mundo», dijo Saylor en la publicación.

Bitcoins

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 24, 2021