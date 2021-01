Harnett señala que así como ya ocurrió con otros objetivos de inversión, después de sucesivas alzas la caída es inminente, como sucedió con el oro en los años 70 o con el mercado inmobiliario en los años 2000. El estratega publicó su análisis la semana pasada, durante los sucesivos máximos. No llegó a predecir específicamente esta caída de hoy, pero afirmó que bitcoin se comporta de una manera cada vez más especulativa y advirtió a los inversores.

El estratega jefe de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, afirmó en un informe que bitcoin podría ser la “peor de todas las burbujas”. Señala que un máximo de alrededor del 1.000% en un período de dos años es mucho más alto que la mayoría de los activos que también han pasado por valoraciones drásticas.

Bank of America advierte que bitcoin puede ser burbuja

Después del máximo histórico de sexta 41, 962 del viernes, el precio de la criptomoneda tuvo ligeras variaciones para luego caer drásticamente este lunes, ya que la mayoría de las corredurías no operan el fin de semana. Sin embargo, en solo dos horas, de 13: 00 a 15: 00 de hoy, bitcoin se ha valorado en más de 3 3, 000, lo que indica que los inversores volvieron a ver la oportunidad de comprar el activo cuando alcanzó su mínimo.

Dmitrii Ushakov, director comercial de BitRiver, la compañía de equipos de minería de criptomonedas, declaró a Decrypt que “esta caída en el precio no debería parecer inusual para nadie que haya estado siguiendo el mercado desde el boom de 2017”. Entre el 9 de noviembre y el 13 de noviembre de 2017, bitcoin cayó alrededor del 20%.

