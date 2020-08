La red ha sido informada de que políticos de Australia propusieron reconocer a Bitcoin como moneda oficial. El tema, iniciado por los portales de noticias australianos, también fue publicado por otros portales globales y polacos especializados en criptomonedas. Por eso, comenzó la discusión sobre si Bitcoin está ganando un estatus igual al de las monedas internacionales.

Podemos encontrar estas y otras conclusiones en diferentes portales dedicados a Bitcoin (en este caso, me refiero al sitio web bithub.pl).

Por definición, una moneda es una unidad monetaria que es la base del sistema financiero de un determinado país. Una criptomoneda solo puede convertirse en una moneda en toda regla si el país iguala su estatus con el de su moneda federal, lo cual es un escenario difícil de imaginar.

¿Cuál es el estatus de las criptomonedas en Japón?

En Japón, Bitcoins-Evolution ha sido reconocido como un método de pago y un equivalente de monedas extranjeras, lo cual no significa que haya recibido un estatus igual al de las monedas extranjeras.

Bitcoin, en la ley japonesa que entró en vigencia el 1° de abril de este año, no es tratado como una moneda legalmente reconocible, sino como un bien usado como método de pago.

También es difícil decir de dónde vino la información acerca de la posibilidad de pagar impuestos con Bitcoin, porque la ley mencionada anteriormente excluye las criptomonedas de la imposición a los impuestos de consumo. Aunque bitcoin es un método de pago reconocido en Japón, esto no significa que la oficina fiscal aceptará pagos con criptomonedas. Los valores denominados en la moneda nacional también son métodos de pago en toda regla, pero no se espera que paguemos impuestos con bonos o acciones.

Sensación australiana

En el contexto de la sensación asociada con la propuesta de los políticos australianos, vale la pena destacar que el contenido publicado en los portales especializados en Bitcoin se basa en un material publicado por The Sydney Morning Herald. El autor del artículo, Eryk Bagshaw, usa la frase “aceptar los bitcoins como una forma de moneda oficial”, lo cual puede leer como un reconocimiento de Bitcoin como una forma oficial de moneda.

La primera pregunta es si la frase fue usada por alguno de los dos políticos consultados en el artículo, ya que no está marcada como una cita en The Sydney Morning Herald. La segunda duda se refiere a si el político que usó esta frase (si es que se trata de una cita) no abusó accidentalmente del concepto de una moneda que no es igual a dinero. Se debe notar aquí que desde junio de este año, Bitcoin es reconocido en Australia como método de pago. Esto pudiera excluir el error del político, sobre la última duda sobre a qué se refería por forma oficial de moneda, porque se debe considerar que esto no es la misma terminología que la moneda en sí.

El artículo de Eric Bagshaw se refiere a dos senadores, Sam Dastyari y Jane Hume, quienes como representantes de dos partidos diferentes, apelaron ante el banco central para que “reconozca a Bitcoin como la forma oficial de moneda” y dedicara más atención a la tecnología Blockchain. Los senadores destacan que el dinero digital, como Bitcoin, se ha convertido en una parte importante del mercado financiero, y Australia está en riesgo de quedarse atrás. Para resumir, reconocer a Bitcoin y otras criptomonedas como método de pago en Japón o Australia no significa que las criptomonedas tengan o tendrán un estatus igual al de las monedas nacionales.

¿El uso más amplio de Bitcoin en la vida diaria es beneficioso para los especuladores?

Paradójicamente, las mayores posibilidades de usar Bitcoin como método de pago no significan que la tasa de esta criptomoneda subirá. Se debe recordar que los factores especulativos son por el incremento significativo en la tasa de cambio de las criptomonedas. La mayoría de las veces, las personas que invierten en criptomonedas no están interesadas en usarlas en pagos diarios, sino solo en obtener ganancias de un aumento en su valor. En una situación en la que un número creciente de participantes en el ambiente de las criptomonedas las usen para pagar bienes y servicios, el factor especulativo se hará menos significativo.

En la etapa actual de las operaciones con criptomonedas, incluso la aceptación extendida de su uso en los intercambios locales no implica que serán aceptadas en todo el intercambio en general entre empresarios.